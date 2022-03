Si è conclusa in tragedia Nigeria-Ghana , partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 . Un medico antidoping in servizio per la Fifa, il dottor Joseph Kabungo, ha perso la vita a seguito dei disordini scoppiati a fine gara quando i tifosi nigeriani, delusi per l'eliminazione delle Super Aquile, hanno invaso il terreno di gioco dello stadio di Abuja mettendo a soqquadro l'impianto. "- scrive la Federcalcio dello Zambia in una nota -".