Calcio

QUALIFICAZIONI MONDIALE 2022 - Marocco al Mondiale in Qatar: la festa dura tutta la notte

QUALIFICAZIONI MONDIALE 2022 - Notte di festa, gioia e lacrime per il Marocco e i suoi tifosi dopo la qualificazione per il Mondiale 2022 in Qatar. Dopo l'1-1 nella partita d'andata, il Marocco ha vinto contro il Congo per 4-1, reti di Tissoudali, doppietta di Ounahi e timbro anche per l'ex Inter Achraf Hakimi.

00:01:32, 35 minuti fa