Momo Salah, che a meno di due mesi dalla finale persa contro il Senegal, sempre contro Koulibaly e compagni perde, ancora una volta ai rigori, anche lo spareggio mondiale. I Faraoni partivano favoriti in virtù dell’1-0 dell’andata al Cairo, ma nel nuovo stadio Wade bastano 4 giri di lancette d’orologio al Senegal per ristabilire la parità con Dia, che sottomisura porta avanti la squadra di casa. Non solo Zlatan Ibrahimovic i campioni d’Europa dell’Italia di Roberto Mancini guarderanno dalla tv il prossimo mondiale di calcio dalla tv, un altro big e candidato alla vittoria del Pallone d’Oro, salterà Qatar 2022:, che a meno di due mesi dalla finale persa contro il Senegal, sempre contro Koulibaly e compagni perde, ancora una volta ai rigori, anche lo spareggio mondiale. I Faraoni partivano favoriti in virtù dell’1-0 dell’andata al Cairo, ma nel nuovo stadio Wade bastano 4 giri di lancette d’orologio al Senegal per ristabilire la parità con Dia, che sottomisura porta avanti la squadra di casa.

La squadra di mister Cisse, forte del sostegno del proprio pubblico, tiene il possesso palla (59%) ed è più pericolosa ma spreca troppo in avanti soprattutto con Sarr e Cisse che si divorano due ottime palle gol facendo fare un figurone ad ElShenewy che è nei supplementari che sale in cattedra. Il portiere egiziano al 103’ alza il muro sul doppio tentativo botta sicura del difensore dell’Olympiacos Cisse. Come nella finale di Coppa d’Africa la partita si decide ai rigori dove, con gli egiziani infastiditi dai laser dei tifosi avversari, che falliscono i rigori proprio con Salah (tiro alto), Ciss, Zizo e Mohamed. E così è Mané a far esplodere la gioia e a spedire il Senegal al Mondiale.

Anche Osimhen eliminato contro il Ghana di Felix Afena Gyan

Serata amara anche per le super aquile della Nigeria. Dopo lo 0-0 dell'andata, nella gara di ritorno disputata ad Abuja è la nazionale ghanese a portare a casa il pass per la fase finale dei Mondiali. Al vantaggio firmato da Thomas Partey, centrocampista dell'Arsenal, ha risposto un rigore trasformato dall’ex friulano Troost-Ekong. Giornata no per Osimhen a cui al 34’ viene annullato un gol col VAR. Nelle altre gare strappano il pass per il Mondiale, il Marocco di Hakimi – che asfalta la Repubblica Democratica del Congo (4-1) – la Tunisia, a cui basta uno 0-0 contro il Mali dopo l'1-0 conquistato nella gara d'andata e a sorpresa il Camerun, che con un gol allo scadere

