Calcio

Calcio, Qualificazioni Mondiali, Il Canada batte il Messico (2-1) e fa festa nella neve

CALCIO - Cyle Larin segna una doppietta sotto la neve di Edmonton, consentendo al Canada di superare il Messico per 2-1 e andare in testa alla classifica del gruppo CONCACAF di qualificazione Mondiale. La festa non poteva che avvenire sulla neve...

00:01:50, un' ora fa