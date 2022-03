Calcio

Ruleta alla Zidane e tunnel al difensore: il video del gol pazzesco di Pulisic a Panama

QUALIFICAZIONI MONDIALI - Christian Pulisic, stella del Chelsea e degli Stati Uniti, ha scelto il modo più spettacolare per griffare la sua tripletta nel 5-1 contro il Panama: stop e controllo con 360° alla Zinedine Zidane, tunnel al difensore in un fazzoletto e tocco morbido a scavalcare il portiere in uscita. Una magia da vedere e rivedere.

00:00:29, 39 minuti fa