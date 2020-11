Blitz allo stadio "Hernando Siles" di La Paz durante il match di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 tra Bolivia ed Ecuador (vinto dagli ospiti 2-3). A partita in corso, la polizia ha arrestato, su ordine della magistratura, il presidente della Federcalcio bioliviana Marco Rodriguez per irregolarità amministrative. Gli agenti hanno raggiunto il numero 1 del calcio nazionale sul suo palco privato, prelevandolo e portandolo via dallo stadio.