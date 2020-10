Tutto facile per il Brasile di Tite: troppo ambio il gap con la Bolivia, regolata con cinque reti all’Arena Corinthians di Sab Paolo. Danilo offre a Marquinhos la palla dell’1-0 al 16’, poi ci pensa a Firmino a raddoppiare dopo una bel cross di Renan Lodi. Il 2-0 arriva al 49’ ed è la doppietta di Firmino, assistito perfettamente da Neymar. Un autogol di Carrasco su cross di Coutinho e un gol di Neymar assisstito ancora dal giocatore del Barcellona chiudono i conti sul 5-0.

Tutto ok anche per la Colombia “degli italiani”, anzi “degli atalantini”: Mojica terzino, oltre alle due punte Muriel e Zapata trascinano la nazionale guidata da Carlos Queiroz. Zapata apre i conti su volata e cross di Cuadrado al 16’, Mojica serve Muriel per il 2-0 al 26’ ed è lo stesso Muriel a firmare il definitivo 3-0 al 45’: corsa con la palla al piede e destro fulminante.