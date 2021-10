Luis Fernando Díaz Marulanda: titolare nella partita che Brasile allo stadio Metropolitano di Barranquilla, il numero 14 si è reso protagonista di una giocata che ha fatto alzare tutti dalle proprie seggiole. La Colombia ha un Mago tra le sue fila e si chiama: titolare nella partita che la Tricolor ha pareggiato per 0-0 contro ilallo stadio Metropolitano di Barranquilla, il numero 14 si è reso protagonista di una giocata che ha fatto alzare tutti dalle proprie seggiole.

Stretto nella morsa di Marquinhos e Fred, il giocatore colombiano riesce a farsi beffe dei due con un trick da paura, mai visto prima: palla dal destro al sinistro e avversari superati. Da vedere e rivedere, ma da non ripetere a casa.

Chi è Luis Fernando Dìaz

Ben noto al pubblico colombiano, Luis Fernando Dìaz è un estroso centrocampista di 24 giunto alla sua terza stagione al Porto: gioca abitualmente da esterno sinistro (ma anche dall'altra parte), rientrando con il piede destro - il suo favorito. Maestro del dribbling - come abbiamo visto - è molto tecnico ed è dotato di una buona velocità di base.

In carriera Barranquilla, poi Atletico Junior in patria, prima del passaggio in Europa (per 7 milioni di euro): autore di 31 gol in 107 partite con la maglia del Porto, si è messo in mostra anche nell'ultima Copa America, al termine della quale ha ricevuto dalla CONMEBOL il premio di giocatore rivelazione del torneo, chiuso con 4 gol in 5 partite.

Inutile dire che, se continuasse così, lo potremmo presto vedere impegnato in qualche big del calcio europeo: la Roma si è interessata a lui, ma Chelsea e Bayern sembrano più agguerriti. Il Porto chiede 80 milioni di euro: chi offre di più?

