Oscar Washingtonnon è più il commissario tecnico dell'Uruguay. Dopo 15 anni (era in carica dal 2006, ct più longevo in assoluto) finisce dunque un'era calcistica: fatali, per l'ex allenatore di Milan e Cagliari, gli ultimi risultati negativi dellanelle qualificazioni mondiali a Qatar 2022, in particolare il pesante 3-0 incassato dalla Bolivia.