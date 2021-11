Risultati 13a giornata

Ecuador-Venezuela 1-0

Paraguay-Cile 0-1

Brasile-Colombia 1-0

Perù-Bolivia 3-0

Classifica

Brasile 34

Argentina 25*

Ecuador 20

Cile 16

Colombia 16

Uruguay 16*

Perú 14

Paraguay 12

Bolivia 12

Venezuela 7

*: una gara in meno.

Ecuador-Venezuela 1-0

Ecuador (4-2-3-1): Dominguez; Byron Castillo, Félix Torres, Hincapié, Cruz (86' Arboleda); Gruezo, Moises Caicedo; Plata (86' Rojas), Sarmiento (75' Franco), Preciado (64' Corozo); Reasco (64' Jordy Caicedo). Ct: Alfaro.

Venezuela (5-4-1): Romo; Rosales (81' Vargas), Osorio, Ferraresi, Luis Martinez, Carrillo; Machis (88' Luis Gonzalez), José Martinez (65' Junior Moreno), Rincon, Hurtado Cortesia (65' Savarino); Ramirez (46' Hurtado). Ct: Leonardo Gonzalez.

Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Gol: 41' Hincapié (E).

Assist: Plata (E, 1-0).

Ammoniti: Ramirez, Plata, José Martinez, Luis Martinez.

Un tuffo di testa vincente del giovane difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié sul finire del primo tempo, dona all'Ecuador tre punti d'oro nella tiratissima sfida al Venezuela. Un gol natodal cross su calcio di punizione dalla destra di Plata: 1-0 e "La Tri" a 20 punti, saldamente ancorata al terzo posto di graduatoria.

Paraguay-Cile 0-1

Paraguay (4-1-4-1): Antony Silva; Robert Rojas (73' Escobar), Gustavo Gomez, Junior Alonso, David Martinez; Morel; Angel Romero (73' Samudio), Villasanti (64' Romero Gamarra), Matias Rojas, Almiron (85' Oscar Romero); Sanabria (64' Carlos Gonzalez). Ct: Barros Schelotto.

Cile (3-1-4-2): Claudio Bravo; Maripan, Medel (67' Sierralta), Roco; Baeza; Marcelino Nuñez, Vidal, Diego Valdés (78' Alarcon), Mena (84' Suazo); Brereton, Alexis Sanchez. Ct: Lasarte.

Arbitro: Patricio Loustau (Argentina).

Gol: 56' aut. Antony Silva (C).

Assist: -

Ammoniti: Roco, Morel, Brereton, Claudio Bravo.

Gara decisamente equilibrata anche in quel di Asuncion. E' però il Cile a spuntarla a inizio ripresa. Prima Antony Silva è protagonista di un colpo di reni per deviare sopra la traversa una conclusione da fuori dell'interista Arturo Vidal. Quindi, sulla battuta dalla bandierina di Alexis Sanchez, il portiere paraguaiano si avventa disastrosamente sul pallone a giro, trascinandoselo in fondo al sacco. Cile che torna prepotentemente in corsa agganciando Uruguay (in campo a mezzanotte a Montevideo contro l'Argentina) e Colombia al quarto posto a 16 punti.

Brasile-Colombia 1-0

Brasile (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva; Alex Sandro; Raphinha (64' Antony), Casemiro, Fred (46' Junior Vinicius), Paquetà (86' Fabinho); Gabriel Jesus (64' Matheus Cunha), Neymar. Ct: Tite.

Colombia (4-3-3): Ospina; Daniel Muñoz (78' James Rodriguez), Davinson Sanchez, Tesillo, Mojica (55' Cuellar); Lerma, Barrios (78' Muriel), Yairo Moreno; Cuadrado, D. Zapata (66' Borja), Luis Diaz (66' Roger Martinez). Ct: Rueda.

Arbitro: Roberto Tobar Vargas (Cile).

Gol: 72' Paquetà (C).

Assist: Neymar (B, 1-0).

Ammoniti: Mojica, Barrios, Fred, Cuadrado, Neymar, Casemiro, Junior Vinicius.

Brasile matematicamente qualificato ai Mondiali di Qatar 2022. Verdetto mai in discussione ma che, grazie all'ultima vittoria per 1-0 contro la Colombia di Cuarado e Duvan Zapata, ha ottenuto anche i crismi dell'ufficialità. A decidere la contesa della Neo Quimica Arena di São Paulo, una rete al 72' dell'ex Milan Lucas Paquetà, abile a porsi come preciso finalizzatore di una bella verticalizzazione tra Marquinhos e Neymar.

Perù-Bolivia 3-0

Perù (4-2--3-1): Pedro Gallese; Advíncula, Christian Ramos, Callens (46' Abram), Trauco; Christofer Gonzales, Tapia; Cueva (80' Raziel Garcia), Sergio Peña (80' Calcaterra), Carrillo (85' Gabriel Costa); Lapadula (69' Farfan). Ct: Gareca.

Bolivia (5-3-2): Lampe; Bejarano (62' Enoumba), Quinteros, Jusino, Sagredo, Justiniano; Arce (61' Saavedra), Vaca (62' Abrego), Villarroel; Franz Gonzales (72' Saucedo), Marcelo Martins Moreno (78' Miranda). Ct: Farias.

Arbitro: Eber Aquino (Paraguay).

Gol: 9' Lapadula (P), 31' Cueva (P), 39' Sergio Peña (P).

Assist: Trauco (P, 2-0).

Ammoniti: Cueva, Trauco, Franz Gonzales.

Gianluca Lapadula si carica sulle spalle il suo Perù tenendo vive - a 14 punti - le speranze qualificazione della Blanquirroja. E' proprio l'attaccante del Benevento ad aprire le danze del 3-0 casalingo alla Bolivia al 9', inserendosi come meglio non potrebbe su su una corta respinta della retroguardia avversaria, proprio dopo un gol in tap annullatogli qualche istante prima. Risultato finale che si definisce interamente nel primo tempo: a Lima, infatti, segnano ancora al 31' Cueva (di testa su assist dalla mancina di Trauco) e Sergio Peña, con un colpo da biliardo dal limite dell'area al minuto 39'.

Gianluca Lapadula, esultanza. Perù-Bolivia, novembre 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

