Leo Messi, Paulo Dybala, Angel Di Maria e... Matìas Soulè. Si avvera, ad appena 18 anni, il sogno di questo ragazzo che indosserà la maglia dell'Albiceleste, nelle partite ufficiali (contro Uruguay e Brasile) valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo.

Soulè sta giocando in Serie C ed ha ricevuto la chiamata del CT Scaloni subito dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Sudtirol, squadra al comando nel Girone A di Serie C. Il giovane, infatti, si sta facendo le ossa nella Juventus U23 e, attraverso un'intervista ad AS, ha spiegato le principali differenze tra Primavera e U23:

In Serie C è più complicato, ci sono calciatori che hanno giocato in Serie A e B per anni, sono professionisti. Cambia un po' l’agonismo. L’altro giorno abbiamo giocato contro il Seregno che parlava molto e la partita era bellissima. Mi piace parlare, però mi sono controllato perché non volevo un giallo, ne ho già presi tre. In Italia, la tattica è molto importante. Ho imparato tante cose da sia con mister Bonatti che con Zauli.

La scheda di Matias Soulé

Data di nascita 15 aprile 2003 Altezza 176 cm Ruolo Esterno d'attacco Piede preferito Sinistro Scadenza contratto 30 giugno 2024

Battute le altre big europee

La Juventus, per prelevare il ragazzo dalle giovanili del Velez, ha dovuto battere la concorrenza di tutte le big europee come Real Madrid e Bayern Monaco; tra i punti di forza di Soulè troviamo il calcio di punizione: durante le passate stagioni, infatti, numerose volte ha disegnato parabole incredibili con il suo mancino delicato. Naturale accostarlo ad altri mancini d'oro della squadra argentina come Dybala e Di Maria anche se, Soulè, ha dichiarato di ispirarsi ad un altro giocatore:

Il mio idolo è Messi, è ovvio! Lo considero un esempio da seguire dentro e fuori dal campo. Ma ammiro molto anche Neymar e Hazard.

Sognando la prima squadra

Dopo la convocazione in Nazionale, rimane per questa stagione, un altro grande obiettivo per l'attaccante bianconero:

Sono stato molto contento di allenarmi con i ragazzi della prima squadra, mi hanno detto che avrei fatto il precampionato con loro, mi hanno dato molta fiducia, ti fanno integrare velocemente. Il mio sogno è arrivare al debutto con la Juventus, in una partita ufficiale. Spero che sia possibile quest’anno, ma non lo so.

