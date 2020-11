Arriva anche una buona notizia e non solo problemi per l'Inter dai giocatori impegnati con le Nazionali in giro per il mondo. Le qualificazioni mondiali a Qatar 2022 mettono in mostra, infatti, un Arturo Vidal in forma stratosferica: il centrocampista cileno trascina con una doppietta la sua Nazionale al successo per 2-0 sul Perù, il primo per la Roja dopo tre giornate. Vidal sblocca il risultato al 19' con un fantastico destro dalla distanza che si insacca all'incrocio dei pali e trova il raddoppio al minuto 34 risolvendo una mischia con un tocco da pochi passi. Nell'altra sfida del girone sudamericano arriva il terzo successo in altrettante partite del Brasile: il match contro il Venezuela termina 1-0 e il match winner per i verdeoro è Firmino, a segno al 66' con una zampata sottoporta.