L'Argentina di Lionel Scaloni, reduce dal trionfo in Copa America, affronterà Venezuela, Brasile e Bolivia nei match validi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. La prima sfida è in programma il 3 settembre, la seconda il 5 e la terza il 10. Il commissario tecnico ha diffuso oggi la nota dei convocati per le prossime tre partite, tra questi tanti “italiani”. In primis Paulo Dybala, che ritrova la Seleccion dopo aver perso il trionfo in Copa America. Insieme a lui Lautaro Martinez dell’Inter, Nahuhel Molina dell’Udinese, Martinez Quarta e Nicolas Gonzales della Fiorentina, Nico Dominguez del Bologna e Joaquin Correa della Lazio.

Rischio non rientro per i match di Serie A

Serie A Allarme dal Sudamerica: Juve, Inter e Atalanta senza big a settembre 17/08/2021 A 09:16

Juventus, Inter, Udinese, Fiorentina, Bologna e Lazio a rischiare di perdere pedine importanti per i match dopo la sosta. A cui aggiungere anche altri club di A che vedranno partire i propri tesserati verso il Sud America. Conmebol ha previsto di recuperare qui le partite perse lo scorso marzo a causa del Covid-19. In caso di anticipo che qualcuno inevitabilmente dovrà giocare per la Champions League della settimana successiva, sarà quasi impossibile riavere i sudamericani a disposizione. Saranno dunquea rischiare di perdere pedine importanti per i match dopo la sosta. A cui aggiungere anche altri club di A che vedranno partire i propri tesserati verso il Sud America. Come già spiegato in questo articolo , infatti, laha previsto di recuperare qui le partite perse lo scorso marzo a causa del Covid-19. In caso di anticipo che qualcuno inevitabilmente dovrà giocare per la Champions League della settimana successiva, sarà quasi impossibile riavere i sudamericani a disposizione.

Koeman: "Messi ci mancherà, ma non possiamo vivere nel passato"

Serie A Udinese-Juve 2-2, pagelle: disastro Szczesny, Ronaldo triste 20 ORE FA