Paulo Dybala non gioca, ancora una volta. Dopo aver saltato il match che la sua Nazionale ha giocato e vinto contro l'Ecuador (1-0, rigore di Messi) per problemi intestinali, la Joya non disputerà nemmeno il match di martedì prossimo con la Bolivia.

Secondo il comunicato rilasciato dalla nazionale Albiceleste, Dybala non viaggerà neanche per La Paz insieme ai compagni "non essendo in condizione di praticare l'attività sportiva e dovendo ancora recuperare dai problemi intestinali".