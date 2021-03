La CONMEBOL ha deciso di sospendere le partite di qualificazione del girone sudamericano ai Mondiali di Qatar 2022 in programma nel mese di marzo, precisamente il 25 e il 30. Il provvedimento si è reso necessario per due motivi: innanzitutto a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia di Covid-19 che impediscono alle Nazionali di avere a disposizione per tempo tutti gli effettivi, in secondo luogo per la presa di posizione dei club europei di non lasciar partire i propri giocatori per evitare guai nei rispettivi campionati.

A seguito della sospensione delle partite toccherà ora alla Fifa, in collaborazione con la Conmebol, trovare nuove date in modo tale da consentire la regolare prosecuzione del girone di qualificazione sudamericano a Qatar 2022.

