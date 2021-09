Fin qui, tutto condivisibile. Molto meno lo sviluppo dell'organizzazione brasiliana, fattasi viva solo un paio d'ore prima - nell'albergo degli argentini - dell'inizio della partita. Che è pure iniziata, per poi essere teatralmente interrotta dopo una manciata di minuti. Un episodio che ha scatenato l'incredulità e la rabbia anche di Lionel Messi, uscito e rientrato dal campo indossando una pettorina da fotografo. La Pulce, rivolgendosi a un componente dell'organizzazione brasiliana, ha detto: "Ascoltatemi, siamo qui da 3 giorni e hanno aspettato che iniziasse la partita per dirci che non potevamo giocare?". Un episodio, quello della sospensione, francamente evitabile, che farà discutere ancora per giorni e giorni.

