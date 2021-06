Buona prova del Brasile nella sfida con l'Ecuador valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. I verdeoro si sono imposti per 2-0 con due gol siglati entrambi nella ripresa, il primo dopo oltre un'ora di gioco a firma di Richarlison dell'Everton e poi, a tempo scaduto, il raddoppio di Neymar.

Percorso netto dunque per la Nazionale gudata da Tite, che finora ha vinto tutte le sue partite e guida il proprio girone di qualificazione, prima di lanciarsi nell'avventura della Copa America.

Una Copa America che si disputerà proprio in terra brasiliana, ma che sta suscitando un po' di polemiche per questioni organizzative e soprattutto per l'ombra del Covid che aleggia sempre su uno dei Paesi più colpiti al mondo.

La classifica del girone sudamericano

Brasile 15

Argentina 11

Ecuador 9

Paraguay 7

Uruguay 7

Colombia 7

Cile 5

Bolivia 4

Venezuela 3

Perù 1

