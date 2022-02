Brasile-Argentina si dovrà rigiocare. La gara del 5 settembre scorso, valida per le 9 minuti, fino nella lista rossa del Brasile e, per protocollo covid, i giocatori avrebbero dovuto fare una lunga quarantena prima di poter giocare una partita ufficiale. La partita fu quindi sospesa e fu aperta si dovrà rigiocare. La gara del 5 settembre scorso, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 , fu disputata solo per, fino all'irruzione della polizia brasiliana che fermò il gioco vista la presenza in campo di alcuni giocatori argentini provenienti dalla Premier League. In quel momento il Regno Unito erae, per protocollo covid, i giocatori avrebbero dovuto fare una lunga quarantena prima di poter giocare una partita ufficiale. La partita fu quindi sospesa e fu aperta un'indagine dalla FIFA per capire il da farsi e se riprogrammare la gara. In giornata è arrivata, finalmente, la decisione del Comitato Disciplinare della FIFA: la partita dovrà essere rigiocata.

Quando si gioca Brasile-Argentina?

Ad

Non sono stati ancora stabiliti data, ora e luogo dell'incontro. La prossima pausa per le Nazionali, infatti, è già bloccata: il 24 marzo il Brasile ospita il Cile, l'Argentina affronta il Venezuela. Il 29 marzo entrambe in trasferta: Brasile in casa della Bolivia e Argentina in casa dell'Ecuador. Sia Verdeoro che Albiceleste sono già qualificate ai prossimi Mondiali, ma serve disputare questo incontro per la regolarità del girone.

Mondiali Tutte le qualificate a Qatar 2022 e i posti ancora disponibili 03/02/2022 A 17:55

Ammende e due turni di squalifica per quattro giocatori

Non solo, la Commissione Disciplinare della FIFA ha imposto una serie di sanzioni alle due Federcalcio, per carenze di tipo organizzativo. La Federcalcio brasiliana è stata condannata a pagare un'ammenda di 480 mila euro circa per violazioni relative all'ordine e alla sicurezza. 180 mila euro invece per l'Argentina per mancato rispetto degli obblighi di ingiunzione e sicurezza e di preparazione alla partita (doveva sapere che tipo di giocatori poter convocare). 48 mila euro di multa a ciascuna Associazione calcio a seguito dell'abbandono della partita. E, infine, due turni di squalifica per Buendía, Lo Celso, Romero e Emiliano Martínez per non aver rispettato il protocollo FIFA.

Da Hakimi a Mané: ecco i 5 gol più belli del torneo

Qualificazioni mondiali America del Sud Rabbia Messi: "Siamo in Brasile da 3 giorni e ci fermano solo ora?" 05/09/2021 A 21:57