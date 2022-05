Cile contro Ecuador vista Mondiali 2022 in Qatar. Motivo del contendere? Byron Castillo, difensore ecuadoriano che secondo l’accusa cilena avrebbe presentato un falso certificato di nascita. Più nello specifico: sarebbe nato in una data diversa rispetto a quella nota e lo avrebbe fatto in Colombia e non in Ecuador e, dunque, non avrebbe potuto indossare la maglia della Nazionale allenata dal c.t. Gustavo Alfaro. Il New York Times ha rivelato che Castillo non solo sarebbe nato in Colombia ma avrebbe anche tre anni in più di quelli indicati sui documenti utilizzati per identificarlo come ecuadoriano. Per onor di cronaca il Cile è arrivato settimo nel girone di qualificazione dietro a Brasile, Argentina, Uruguay e Ecuador (le 4 qualificate), Perù (aspetta ai playoff la vincente dello spareggio asiatico Emirati Arabi Uniti-Australia del 7 giugno) e Colombia.

Il comunicato del Cile

"Abbiamo inviato una denuncia alla Commissione Disciplinare della Fifa nei confronti del giocatore Byron David Castillo Segura e della Federcalcio ecuadoriana, per uso di falso certificato di nascita, falsa dichiarazione di età e falsa nazionalità del giocatore. Ci sono innumerevoli prove che il giocatore sia nato in Colombia, nella città di Tumaco, il 25 luglio 1995, e non il 10 novembre 1998, nella città ecuadoriana del generale Villamil Playas".

La risposta dell'Ecuador su Twitter

"Respingiamo in maniera secca le false voci su Castillo che ha affermato essere un cittadino ecuadoriano in senso legale e sportivo. Respingiamo categoricamente ogni tentativo da parte di chi cerca di evitare la nostra partecipazione".

Cosa succede ora?

La Federazione cilena ha anche chiesto un'audizione alla FIFA con il giocatore Byron Castillo. Finora, la FIFA non ha risposto alla denuncia. Il Cile ha come obiettivo quello di fare assegnare tre punti a tavolino alle avversarie dell’Ecuador in ognuna delle otto partite di qualificazione ai Mondiali 2022 giocate da Castillo. Una dinamica che ridisegnerebbe la classifica e costringerebbe la Nazionale ecuadoriana a cedere il quarto posto proprio al Cile. Il motivo? Sebbene la Roja di Sanchez e Vidal sia arrivata dietro Perù e Colombia, Castillo non ha mai giocato contro queste due Nazionali, che quindi non ricaverebbero vantaggi in classifica.Il Cile invece, ha sfidato due volte l’Ecuador con Castillo in campo e guadagnerebbe cinque punti, utili per strappare il pass diretto per Qatar 2022.

