Lionel Messi con la maglia dell'Argentina? Il Mondiale in Qatar sarà l'ultima grande manifestazione dicon la maglia dell'Argentina? Al termine del match vinto contro il Venezuela la Pulce ha parlato in maniera enigmatica al riguardo:

"Dopo il Mondiale dovrò ripensare molte cose, a seconda che vada bene o male. Speriamo che vada tutto per il meglio. Per ora sono concentrato sui prossimi impegni".

"È ormai da un po' che sono felice in nazionale, anche prima di vincere la Copa America. Sono grato a tutti per come mi fanno sentire ogni volta che torno in Argentina. Di sicuro dopo il Mondiale molte cose cambieranno".

