I gol di Nicolas Gonzalez e Lautaro Martinez permettono all’Argentina di battere 2-0 il Peru e di portarsi a quota 10 punti nella corsa per il Mondiale in Qatar: molto bello il centro dell’attaccante dell’Inter, che scatta sul filo del fuorigioco sulla splendida assistenza di Leandro Paredes, mette a sedere il portiere avversario e infilare a porta sguarnita, per il suo gol n.11 in 21 partite con l’Albiceleste. Bene anche Messi, soprattutto nella ripresa, ma non trova la gioia personale. Lautaro così a fine partita: “Abbiamo giocato molto bene e siamo molto contenti; contro il Paraguay individualmente non ho giocato una buona partita, oggi meglio”.

Qualificazioni mondiali America del Sud Vidal, doppietta show e il Cile va. Vince il Brasile 14/11/2020 A 07:30

Continua la marcia positiva del Brasile: 4 vittorie in 4 partite, l'ultima per 2-0 contro un Uruguay lasciato in dieci dall'espulsione di Edinson Cavani. E' il primo gol di Arthur nella nazionale brasiliana (in 21 partite) a sbloccare il match: tiro da fuori area, deviato da un difensore uruguaiano, e il portiere è ingannato. Il raddoppio porta la firma di Richarlison: per il Brasile si tratta del 16° risultato utile consecutivo - 14 vittorie e 2 pareggi, imbattuto da quando Tite si è seduto sulla sua panchina nel 2016.

Brutta serata per il Cile di Vidal e Sanchez: il centrocampista segna la sua 4a rete nel torneo, ma è il Venezuela a imporsi per 2-1 grazie ai gol di Mago e Rondon. Bruttissimo ko per la Colombia “degli italiani”: 1-6 in Ecuador, con Ospina (infortunio?) e Muriel (scelta tecnica) inizialmente in panchina. Zapata si procura il rigore trasformato da James ma per il resto è monologo Ecuador, a segno con 6 calciatori diversi. 2-2 tra Paraguay e Bolivia.

I risultati della notte:

Ecuador-Colombia 6-1

Venezuela-Chile 2-1

Uruguay-Brazil 0-2

Paraguay-Bolivia 2-2

Peru-Argentina 0-2

Mido attacca Salah: "Ha preso il covid da irresponsabile"

Qualificazioni mondiali America del Sud Bolivia: presidente federale arrestato allo stadio 13/11/2020 A 12:03