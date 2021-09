Una tripletta nella serata che lo consacra come il bomber del Sudamerica più prolifico di tutti i tempi. Con la sua Argentina, Lionel Messi travolge la Bolivia 3-0 nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 e batte il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana, detenuto da O Rei Pelé. Una serata perfetta per il nuovo giocatore del PSG.

I top marcatori delle nazionali sudamericane

Calciatore Nazionale Gol 1. Messi Argentina 79 2. Pelè Brasile 77 3. Neymar Brasile 68 4. Suarez Uruguay 64 5. Ronaldo Brasile 62 6. Romario Brasile 55 7. Batistuta Argentina 54 8. Cavani Uruguay 54 9. Zico Brasile 48 10. Sanchez Cile 46

La festa col pubblico

Davanti ai 25mila dello stadio Monumental di Buenos Aires, aperto al pubblico per la prima volta dall'inizio della pandemia, la Pulce ha dato spettacolo: al 13' tunnel su Haquin sulla trequarti e mancino a giro nel sette. Gol da cineteca che agguanta Pelè in classifica. Raddoppio al 65' griffato da un assist in velocità di Lautaro Martinez e chiusura in bellezza all’89’ con un tap-in facile facile. L'ex Barça ha potuto anche festeggiare la Coppa America conquistata al Maracanà lo scorso luglio, esibendola a bordo campo prima di cedere all’emozione.

“E’ un traguardo che abbiamo inseguito a lungo e grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. Ci ho creduto tanto, è un momento unico. Poterlo celebrare qui, insieme alla mia gente e alla mia famiglia, mi rende felice. Mia madre e i miei fratelli sono in tribuna. Hanno sofferto molto, ma oggi sono molto contento".

