Dalle Nazionali non giungono certo buone notizie per l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in vista del big match di domenica a San Siro contro il Napoli. L'ultima in ordine di tempo riguarda Alexis Sanchez: l'attaccante, impegnato con il suo Cile contro l'Ecuador in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, è stato infatti costretto a lasciare il campo al 36' a causa di un problema muscolare alla coscia destra. L'entità dell'infortunio sarà da valutare nelle prossime ore, ma è chiaro fin da ora che la sua presenza contro il Napoli è in dubbio.

Anche Dzeko e Bastoni a rischio per il Napoli

