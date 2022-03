Vince l'Argentina, come da pronostico. 24 ore dopo i successi di Brasile, Uruguay, Paraguay e Colombia , la Selección fa il proprio dovere contro il Venezuela in una gara dallo scarso significato: una è già qualificata da tempo, l'altra è ultimissima e già eliminata. Ad aprire le danze alla Bombonera è un "italiano": Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina, abile nel deviare in rete da un passo un perfetto centro di De Paul. E tra il 77' e l'82' chiudono i conti Di Maria, entrato da pochi minuti e a segno con uno scavetto-capolavoro, e Messi, applauditissimo dal pubblico argentino. Tutto abbastanza facile. Poco più di un'ora in campo per l'interista Joaquin Correa, che a tratti si muove pure bene ma sbatte contro il portiere Fariñez. L'Argentina rimane in scia al Brasile e spera ancora di superarlo al primo posto, complice quello scontro diretto ancora da recuperare.