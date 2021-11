L'Argentina rimanda la festa per la qualificazione ai Mondiali del Qatar. A San Juan, nel super "Classico" contro il Brasile (già qualificato) finisce 0-0 senza particolari spunti. Partita che i verdeoro impostano in maniera molto più serena. L'Albiceleste, dal canto suo, una volta conscia della propria forza, alla fine bada al solo e non rischia, creando rarissime occasioni da gol.

Il tabellino

ARGENTINA-BRASILE 0-0

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero (53' Pezzella), Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes (46' Lisandro Martinez), Lo Celso (86' Dominguez); Messi, Lautaro Martinez (46' J. Correa), Di Maria. Ct: Scaloni.

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Eder Militão, Alex Sandro; Fabinho, Paquetà (79' Gerson), Fred; Raphinha (69' Antony), Matheus Cunha (86' Gabriel Jesus), Junior Vinicius. Ct: Tite.

Arbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Note - Recupero: 3-4. Ammoniti: Paquetà, Paredes, Romero, Pezzella, Fabinho, Acuña, Antony.

La cronaca della partita in 5 momenti chiave

18' - JUNIOR VINICIUS! Il brasiliano del Real Madrid, tutto solo davanti a Emiliano Martinez, cerca lo scavetto calciando a lato. Che occasione per il Brasile!

20' - MATHEUS CUNHA! L'attaccante dell'Atletico Madrid prova a beffare Emiliano Martinez - fuori dai pali - con una conclusione da metà campo: palla di poco alta e Brasile di nuovo vicino al vantaggio!

41' - DE PAUL CON IL DESTRO DA FUORI! La palla rimbalza in faccia a Alisson, abile a respingere!

61' - TRAVERSA DEL BRASILE CON FRED! Sugli sviluppi di un calcio di punizione verdeoro, il centrocampista del Manchester United lascia andare il piede dal limite, colpendo il legno più alto!

72' - JUNIOR VINICIUS! Ben smarcato in area dalla destra su bella incursione del neoentrato Antony, l'attaccante del Real Madrid calcia centralmente. Ocasionissima gettata alle stelle dal Brasile.

Il migliore

Fabinho. Grandissima prova da infaticabile granatiere di metà campo. Dalle sue parti non passa un solo ostacolo.

Il peggiore

Lautaro Martinez. Ancora una volta "a secco". Scaloni lo leva dopo i primi 45'.

