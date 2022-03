RISULTATI 18ª GIORNATA

Perú-Paraguay 2-0

Venezuela-Colombia 0-1

Cile-Uruguay 0-2

Bolivia-Brasile 0-4

Ecuador-Argentina 1-1

CLASSIFICA

Brasile 45 (una partita in meno)

Argentina 39 (una partita in meno)

Uruguay 28

Ecuador 26

Perú 24

Colombia 23

Cile 19

Paraguay 16

Bolivia 15

Venezuela 10

PERÚ-PARAGUAY 2-0

Perú (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano (87' Ramos), Callens, Trauco; Tapia, Yotun (69' Calcaterra); Flores, Peña (66' Gonzales), Cueva (87' Costa); Lapadula (87' Valera). Ct. Gareca

Paraguay (4-4-2): A. Silva; Rojas, Balbuena, Alderete, Alonso (59' Torres); Sanchez (59' Medina), Ortiz, Cubas, O. Romero (73' Colman); Ferreira (73' A. Romero), Enciso. Ct. Schelotto

Arbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Gol: 5' Lapadula, 42' Yotun

Ammoniti: Lapadula, Rojas, Ortiz

Espulsi: nessuno

È la notte di Gianluca Lapadula. Il centravanti del Benevento segna, il Perú batte per 2-0 il Paraguay, già eliminato, e ora il sogna concretamente di approdare al suo secondo Mondiale di fila dopo quello del 2018. Gara indirizzata e chiusa già prima dell'intervallo dal vantaggio immediato di Lapadula e da una girata acrobatica di Yotun. Con lo stesso Lapadula che colpisce pure un palo. La nazionale di Gareca accede ora al playoff interzona e si giocherà la qualificazione in Qatar contro la vincente di Emirati Arabi Uniti-Australia, lo spareggio tra le due terze dei gironi asiatici.

VENEZUELA-COLOMBIA 0-1

Venezuela (4-3-3): Fariñez; Hernandez, Ferraresi, Makoun, Gonzalez; José Martinez (81' Savarino), Rincon (67' Otero), Herrera; Machis (46' Murillo), Rondon, Soteldo. Ct. Pekerman

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Muñoz, Cuesta (37' Moreno), D. Sanchez, Tesillo; Barrios, Lerma (77' Cuellar); Sinisterra (64' Suarez), J. Rodriguez (63' Quintero), L. Diaz; Borré (76' Preciado). Ct. Rueda

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasile)

Gol: 49' pt rig. J. Rodriguez

Ammoniti: Hernandez, Moreno

Espulsi: nessuno

La Colombia vince in Venezuela senza lo squalificato Cuadrado, ma non basta. I cafeteros chiudono al sesto posto e devono accettare la realtà di un'eliminazione amarissima. James Rodriguez (rigore parato da Fariñez e poi ribattuto, in quanto il portiere di casa ha avanzato troppo la propria posizione) firma l'unico gol della gara, ma le notizie provenienti da Lima sono impietose. Con due vittorie nelle ultime due giornate, la Colombia si è svegliata tardi: le sette partite di fila precedenti senza vincere né segnare rappresentano una sentenza inappellabile.

James Rodriguez, Venezuela-Colombia Credit Foto Getty Images

CILE-URUGUAY 0-2

Cile (4-3-3): Cortes; Isla, Medel, Kuscevic, Suazo; Vidal (81' Meneses), Pulgar (67' Valdes), Aranguiz; Montecinos, Brereton (80' Fernandes), Sanchez. Ct. Lasarte

Uruguay (4-2-3-1): Rochet; Araujo, Godin, Coates, Viña; Torreira (74' Ugarte), Bentancur (74' M. Gomez); De la Cruz (64' De Arrascaeta), Valverde, Rossi (74' D. Suarez); Cavani (29' L. Suarez). Ct. Alonso

Arbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Gol: 79' L. Suarez, 90' Valverde

Ammoniti: Kuscevic, Medel, Bentancur

Espulsi: nessuno

Niente da fare per il Cile. Doveva vincere, la Roja, ma pure sperare in un doppio passo falso di Perú e Colombia: quasi impossibile. E infatti è uno scenario che non si concretizza. Anche perché sono gli stessi cileni a non compiere il proprio dovere, facendosi battere in casa dall'Uruguay. Il portiere di casa Cortes è decisivo nel primo tempo, ma nemmeno le sue parate ridonano vigore a Sanchez e compagnia. Che, anzi, a 10 dalla fine vengono puniti da Luis Suarez, autore di una stupenda rovesciata ravvicinata. Nei secondi finali c'è anche il tempo per il raddoppio di Valverde. È eliminazione, dolorosa eliminazione.

Alexis Sanchez, Cile-Uruguay Credit Foto Getty Images

BOLIVIA-BRASILE 0-4

Bolivia (5-4-1): Cordano; Herrera (46' Martinez), Quinteros, Carrasco, José Sagredo, Fernandez; H. Vaca, Villarroel (87' Garcia), Villamil (46' R. Vaca), Chura (46' Gonzales); Marcelo Moreno. Ct. Farias

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Militão, Telles (84' Arana); Fabinho, Bruno Guimarães; Antony (77' Rodrygo), Paquetá (77' Arthur), Coutinho; Richarlison. Ct. Tite

Arbitro: Eber Aquino (Paraguay)

Gol: 24' Paquetá, 45' Richarlison, 66' Bruno Guimarães, 91' Richarlison

Ammoniti: H. Vaca, R. Vaca

Espulsi: nessuno

Nemmeno l'altitudine di La Paz stoppa il Brasile. La Seleção vince anche in Bolivia e chiude matematicamente in vetta il raggruppamento, nonostante l'asterisco della celeberrima sfida contro l'Argentina ancora da recuperare. Pur priva di Neymar, la squadra di Tite chiude i conti già nel primo tempo con Paquetá e Richarlison. E nella ripresa sono Bruno Guimarães, al suo primo centro in nazionale, e ancora Richarlison nel recupero a chiudere i conti. Ennesima goleada, ennesima vittoria, un intero girone senza perdere. Un dominio.

Bolivia-Brasile Credit Foto Getty Images

ECUADOR-ARGENTINA 1-1

Ecuador (4-3-3): Galindez; Castillo (82' An. Preciado), Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Franco (59' Valencia), Gruezo (74' Sarmiento), M. Caicedo; Plata, Estrada (82' J. Caicedo), Ibarra (59' Mena). Ct. Alfaro

Argentina (4-2-3-1): Rulli; Montiel (78' Foyth), Li. Martinez, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes (78' G. Rodriguez); N. Gonzalez (78' Ocampos), Messi, MacAllister (59' Palacios); Alvarez (62' A. Correa). Ct. Scaloni

Arbitro: Raphael Claus (Brasile)

Gol: 24' Alvarez (A), 92' rig. Valencia (E)

Ammoniti: MacAllister, Castillo, M. Caicedo, Franco, Otamendi, Estrada, Hincapié, Tagliafico

Espulsi: nessuno

L'Argentina chiude con un pari, confermandosi la seconda forza del Sudamerica. Scaloni scopre Julian Alvarez, il golden boy del fútbol locale: è il centravanti del River Plate, al suo primo gol con la maglia albiceleste, a espugnare Guayaquil e l'Ecuador. Ma proprio nel recupero ecco il gol del pari di Enner Valencia, su calcio di rigore (fallo di mano di Tagliafico), un'esecuzione prima respinta da Rulli e poi ribadita in rete. Poco male: un'imbattibilità che dura da quasi tre anni è ancora in piedi.

