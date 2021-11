Risultati 14a giornata

Ad

Classifica

Qualificazioni mondiali America del Sud Magia-Di Maria: all'Argentina il derby rioplatense, 0-1 in Uruguay 13/11/2021 A 01:50

Brasile 35*

Argentina 29*

Ecuador 23

Colombia 17

Perù 17

Cile 16

Uruguay 16

Bolivia 15

Paraguay 13

Venezuela 7

*: una gara in meno.

Oltre all'Argentina, l'Ecuador terza forza del girone sudamericano, blinda - di fatto - la qualificazione ai prossimi Mondiali, andando a vincere per 2-0 in Cile con la Roja in dieci uomini dal 14' (sul punteggio di 0-1 dopo il diagonale vincente di Estupiñan) per il rosso diretto sventolato all'interista Arturo Vidal, dopo un intervento decisamente pericoloso ai danni di Félix Torres. Dopo l'espulsione, Vidal in lacrime. Prima del gol di Moises Caicedo al 93', si registra l'infortunio muscolare di un altro interista, Alexis Sanchez, costretto a uscire al 36' dopo un problema alla parte posteriore della coscia destra. Sulle tremende altitudini boliviane, l'Uruguay entra in crisi nera: lo 0-3 di La Paz costituisce la quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Tabarez, penalizzata dalla papera di Muslera in occasione dell'iniziale vantaggio della Verde. Il Perù - corsaro in Venezuela - continua a sognare con Gianluca Lapadula. Finisce 0-0 tra Colombia e Paraguay.

I tabellini

BOLIVIA-URUGUAY 3-0

Bolivia (3-4-3): Lampe; Ibanez, Quinteros, Sagredo; Ramallo (71' Saavedra), Justiniano, Villarroel (59' Saucedo), Fernandez (46' Enoumba); Abrego (59' Algaranaz), Arce (85' Gonzales), Moreno Martins. Ct: Farias

Uruguay (4-1-4-1): Muslera; Caceres, Giménez, Godin, Piquerez (46' Giovanni Gonzalez); Vecino (46' Luis Suarez); Nandez (63' Cristian Rodriguez), Torreira (68' Arambarri), Bentancur, Torres (75' James Rodriguez); Alvarez. Ct: Tabarez.

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile).

Gol: 29' e 79' Arce (B), 45' Moreno Martins (B).

Espulso: 74' Algaranaz per gioco scorretto.

Ammoniti: Quinteros, Giovanni Gonzalez.

Bolivia-Uruguay 3-0 Credit Foto Getty Images

VENEZUELA-PERU' 1-2

Venezuela (4-4-2): Farinez; Hernandez, Osorio, Nahuel Ferraresi, O. Gonzalez; Savarino (70' J. Hurtado), Moreno (60' Casseres Jr.), Rincon, Machis; L. Gonzalez (70' Bello, 80' B. Hurtado), Aristeguieta (78' Ramirez). Ct. Leo Gonzalez

Perù (4-5-1): Gallese; Advincula, Ramos, Abram, Trauco; Carrillo (77' Lopez), Pena (59' C. Gonzales), Tapia, Yotun (76' Aquino, 89' Zambrano), Cueva; Lapadula (87' Farfan). Ct. Gareca

Arbitro: Bruno Arleu (Brasile).

Gol: 18' Lapadula (P), 52' Machis (V), 65' Cueva (P).

Ammoniti: O. Gonzalez, Advincula, Yotun, Hernandez.

COLOMBIA-PARAGUAY 0-0

Colombia (4-4-2): Ospina; Cuadrado, Tesillo, Davinson Sanchez, Moreno; Cuellar (46' Cantillo), Rodriguez (80' Borre), Diaz, Lerma (80' Arango); Muriel (46' Valoyes), Miguel Borja (46' Zapata). Ct: Rueda.

Paraguay (4-5-1): Silva; Escobar, Balbuena, Alonso (76' Hector Martinez), Gustavo Gomez; Carlos Gonzalez (72' Amarilla), Rojas (54' Romero), Almiron, Cubas, Villasanti; Samudio (72' Ojeda). Ct: Barros Schelotto.

Arbitro: Facundo Tello (Argentina). .

Espulso: 84' Cubas (P) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Balbuena, Cuellar, Lerma, Valoyes.

CILE-ECUADOR 0-2

Cile (5-3-2): Bravo; Medel, Sierralta, Isla, Maripan, Mena (28' Suazo); D. Valdez (37' Nuñez Espinoza), Baeza (75' Montecinos), Vidal; Vargas, Alexis Sanchez (36' pt Meneses). Ct: Lasarte

Ecuador (4-5-1): Dominguez; Estupiñan, Castillo Segura, Hincapie, Torres; Caicedo (94' Arboleda), Franco (72' Mendez), Sarmiento (72' Plata), Mena (87' Preciado), Gruezo; Estrada (87' Angulo). Ct: Alfaro.

Reti: 9' Estupinan (E), 93' Caicedo (E).

Ammoniti: Castillo, Franco, Meneses

Espulso: 14' pt Vidal per intervento scomposto e irregolare.

Alexis Sanchez si infortuna durante Cile-Ecuador del 16 novembre 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Messi infortunato? No, si allena con l'Argentina

Premier League Evra su Suarez: "Non potevo vendicarmi, stava coi suoi figli" 09/11/2021 A 09:23