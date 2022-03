Italia ai Mondiali al posto dell'Iran? Assolutamente no. Impossibile un ripescaggio degli azzurri (Libano, a Mashhad, decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, non sono state fatte entrare allo stadio circa 2000 donne. Donne che avevano regolarmente acquistato il biglietto sui 12.500 tagliandi venduti per la partita disputata lo scorso 29 marzo. E dire che nel gennaio scorso, invece, il pubblico femminile era stato ammesso per la gara casalinga contro l'Iraq, in quella che fu una data storica. ai Mondiali al posto dell'? Assolutamente no. Impossibile un ripescaggio degli azzurri ( tutte le qualificate ), improbabile comunque l'esclusione della Nazionale iraniana anche se questa volta l'hanno fatta grossa. Per la gara contro il, a Mashhad, decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, non sono state fatte entrare allo stadio circa. Donne che avevano regolarmente acquistato il biglietto suiper la partita disputata lo scorso 29 marzo. E dire che nel gennaio scorso, invece, il pubblico femminile era stato ammesso per la gara casalinga contro l'Iraq, in quella che fu una data storica.

C'è da ricordare però che la FIFA aveva intimato al Governo di Teheran di non vedere più scene come queste. Immediata le risposte del Governatore della Regione, Mohsen Davari, che ha chiesto scusa per l'accaduto, mentre il Presidente Ebrahim Raisi ha chiesto al Ministero degli interni di procedere immediatamente con un'inchiesta per capire quanto successo. Condanna anche da parte del Procuratore generale che ha spiegato: “Se era permessa la vendita dei biglietti al pubblico femminile, bisognava loro trovare un posto adatto. Un grave errore”.

Per ora, invece, non ci sono state delle reazioni della FIFA che in passato aveva minacciato l'Iran di escluderla dai tornei internazionali. Vedremo se qualcuno solleverà la problematica al Congresso FIFA.

