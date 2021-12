Incredibile decisione presa in Cina: il China Sports Administration, l'organo di amministrazione dello sport, ha vietato i tatuaggi ai giocatori della Nazionale e, chi li ha, dovrà toglierli. Il comunicato recita: "Si consiglia a coloro che hanno i tatuaggi di farli rimuovere. In circostanze speciali, i tatuaggi devono essere coperti durante l'allenamento e la competizione, con il consenso del resto della squadra". L'intento è quello di educare soprattutto i giovani in valori che, la Cina, reputa più virili e quindi (oltre ai tatuaggi) sono costantemente monitorati anche i giochi online, i social e il linguaggio usato.

Nazionale Cinese mira alla qualificazione al prossimo quinto posto e solo le prime due andranno avanti. Lamira alla qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar 2022 anche se la strada è sempre più in salita: attualmente, la formazione asiatica è ale solo le prime due andranno avanti.

