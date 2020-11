Calcio

Qualificazioni Mondiali, Brasile Richarlison: "Il fallo di Cavani? Non credo l'abbia fatto apposta"

QUALIFICAZIONI MONDIALI - Durante Uruguay-Brasile, valevole per la qualificazione ai prossimi mondiali, un intervento di Cavani sull'attaccante dell'Everton è costato l'espulsione al giocatore uruguaiano. RIcharlison però chiarisce che per lui l'intervento non è stato intenzionale. La VAR però non è stata dello stesso avviso. Il Brasile ha vinto il match 2-0 proprio grazie a un gol di Richarlison.

