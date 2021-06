La sfida sale di livello, di fronte azzurri la Repubblica Ceca, anch'essa impegnata nel torneo continentale itinerante che prenderà il via il prossimo 11 giugno. La sfida si giocherà venerdì 4 giugno 2021 alle ore 20:45. Match in programma al Dall'Ara di Bologna, con una percentuale di tifosi presenti. Diretta tv su Rai Uno e in Streaming su Rai Play. Il "Mancio" dovrebbe schierare il suo classico 4-3-3 con un centrocampo molto tecnico (Barella, Cristante e Locatelli) e un attacco veramente aggressivo: Insigne-Berardi-Immobile. Dall'altra parte, Šilhavý risponde con due giocatori che conosciamo molto bene (Jankto, Schick) e un 4-2-3-1 decisamente sbilanciato in avanti. Andiamo a vedere le probabili formazioni di quest'utlimo impegno prima dell'Europeo. Surclassato San Marino in amichevole , l'Italia affronta l'ultima gara prima degli Europei.La sfida si giocherà venerdì 4 giugno 2021 alle ore 20:45. Match in programma al Dall'Ara di Bologna, con una percentuale di tifosi presenti. Diretta tv su Rai Uno e in Streaming su Rai Play.(Barella, Cristante e Locatelli) e un attacco veramente aggressivo: Insigne-Berardi-Immobile. Dall'altra parte, Šilhavý risponde con due giocatori che conosciamo molto bene (Jankto, Schick) e un 4-2-3-1 decisamente sbilanciato in avanti. Andiamo a vedere le probabili formazioni di quest'utlimo impegno prima dell'Europeo.

Italia-Repubblica Ceca: probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celutska, Boril; Masopust, Soucek; Hlozek, Darida, Jankto; Schick. All. Šilhavý

Arbitro: Lionel Tschudi (Svizzera)

Le statistiche

Sono 6 i precedenti Italia e Repubblica Ceca, con il bilancio in perfetta parità: 2 vittorie azzurre, 2 pareggi e 2 vittorie est-europee. Nei due confronti disputati in terra italiana, gli azzurri non hanno mai perso, segnando 4 gol e subendone tre. Bilancio: 1 vittorie e 1 pareggio.

L'Italia affronta la Repubblica Ceca in amichevole con i 26 effettivi che prenderanno parte agli Europei dopo i tagli della lista iniziale, con Kean e Cragno esclusi tra gli altri, e gli ultimi due posti eliminati per il gruppo finale che punterà la conquista del torneo 53 anni dopo l'ultima volta.

Gli azzurri arrivano a questa sfida cavalcando una serie di 26 risultati utili consecutivi (21 vittorie e 5 pareggi nel parziale). L'ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). Questa è la seconda migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, terza quella di Marcello Lippi (25) tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come CT è di 22 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

Ciro Immobile e Andrea Belotti sono i due migliori marcatori della Nazionale tra i giocatori convocati da Mancini. Hanno segnato 12 gol e occupano il ventottesimo posto overall. Dietro di loro, Chiellini con 8 e Bonucci con 7.

