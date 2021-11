L'errore di Jorginho con la Svizzera? Sono stato il primo a consolarlo perché mi sono trovato lì, quello era il mio pensiero primario. Lui ha tirato tantissimi rigori, anche molto importanti, è stato un errore che può capitare a chiunque e non sarò io il rigorista contro l'Irlanda del Nord, lo decideremo poi quando sarà il caso". Così, in conferenza stampa alla vigilia di Irlanda del Nord-Italia, Leonardo Bonucci torna a commentare il ". Così, in conferenza stampa alla vigilia di Irlanda del Nord-Italia, Leonardo Bonucci torna a commentare il penalty sbagliato da Jorginho al 90' del match contro la Svizzera , pareggiato 1-1 all'Olimpico venerdì sera. Un errore pesante che costringe gli azzurri a vincere in maniera larga a Belfast , nell'ultima giornata del girone C di qualificazione ai Mondiali 2022, per staccare il pass diretto per il Qatar.

"Dovrà essere la nostra partita, non soltanto la mia. Dobbiamo tirare fuori le qualità che abbiamo sempre dimostrato di avere nei momenti di difficoltà. Credo che la squadra farà una grande gara perché lo vogliamo tutti. Io dovrò solo essere me stesso come sempre, vogliamo portare a casa un risultato importante".

"Serve lo spirito dell'Europeo"

"Quello che siamo stati lo siamo stati perché dentro di noi, nel gruppo, avevamo qualcosa di diverso. Non so se dopo la vittoria dell'Europeo quello spirito si è andato un po' a perdere inconsciamente, ma a Belfast dobbiamo ritrovarlo. Quella pagina di storia rimane lì indelebile, ma ora dobbiamo ritrovare equilibrio e spensieratezza, la voglia di sacrificarci l'uno con l'altro".

