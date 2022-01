Un ritorno inaspettato quello di Mario Balotelli in Nazionale e questa volta non per aspetti comportamentali. La sorpresa sta nel fatto che l'attaccante ex Milan era uscito dai radar del grande calcio ormai da alcuni anni. Roberto Mancini, suo vecchio estimatore, scommette su di lui e lo convoca per lo stage con la Nazionale di questa settimana. Un'opportunità importante per lui che, se dovesse convincere il CT, diventerebbe una pedina chiave per il reparto avanzato in vista dello spareggio mondiale di marzo.

Dove eravamo rimasti?

Ad

L'ultima apparizione di Balotelli con la maglia azzurra risale al 7 settembre 2018. Era la prima fase della gestione Mancini, un match di Nations League pareggiato contro la Polonia. L'ultimo gol risale a qualche mese prima, in un amichevole con l'Arabia Saudita. Con il tecnico di Jesi, ha collezionato in totale 3 presenze con l'Italia tutte nel 2018.

Calciomercato Balotelli e la pazza idea Newcastle, ma in Inghilterra non ci credono 19/01/2022 A 12:39

Mario Balotelli - Italia-Polonia 2018 Credit Foto Getty Images

Gli ultimi anni in giro per l'Europa

Dall'ultima volta in Nazionale è iniziato un lento declino per il bomber bresciano. La stagione 2018/2019 ha rappresentato il finale dell'esperienza a Nizza e da gennaio la breve permanenza a Marsiglia in cui aveva comunque ben figurato.

Mario Balotelli - Brescia Credit Foto Getty Images

Nell'estate 2019 accetta la romantica offerta del Brescia. L'inizio sembra promettente, poi il Covid interrompe il campionato forse nel periodo migliore di Balo. Alla ripresa post lockdown rompe i rapporti con tecnico e società e finisce fuori rosa. La stagione successiva viene trascinato da Galliani al Monza in Serie B. Tanti problemi fisici lo tengono lontano dal campo per quasi l'intera stagione e le strade con il club brianzolo si dividono.

Con Montella in Turchia

Veniamo quindi all'attuale stagione. Super Mario milita nel campionato turco con l'Adana Demirspor, club attualmente quarto in classifica. La squadra è allenata da Vincenzo Montella, uno dei consiglieri di Roberto Mancini per la convocazione dell'attaccante, il quale ha siglato 9 reti in 21 presenze. Nell'Adana militano anche vecchie conoscenze del calcio italiano come l'ex Udinese Inler e l'ex Chievo Lucas Castro. Solo la positività al Covid a inizio gennaio lo ha tenuto fuori per alcuni match.

Balotelli con la maglia dell'Adana Credit Foto Getty Images

STAGIONE SQUADRA PRESENZE RETI Gennaio-Giugno 2019 MARSIGLIA 15 8 2019-2020 BRESCIA 19 5 2020-2021 MONZA 15 6 2021-2022 ADANA DEMIRSPOR 21 9

Il feeling con Mancini

Arcinota la stima di Mancini verso Balotelli. Il tecnico lo ha lanciato giovanissimo all'Inter con cui ha vinto un campionato nel 2007/2008, per poi volerlo fortemente al Manchester City nel 2011, esperienza culminata con il successo in Premier League nel 2012.

Inter 2010 Mario Balotelli - AP/LaPresse Credit Foto LaPresse

I numeri in Nazionale supportano la scelta di Mancini: Super Mario vanta 36 presenze e 14 gol con l'Italia ed è sempre stato motivato e protagonista nei precedenti in azzurro. Vista la penuria di soluzioni offensive a disposizione, Balotelli potrebbe essere una pedina molto utile per lo scacchiere del CT.

Da Pirlo a Balotelli: Italia-Inghilterra, la storia infinita

Süper Lig turco Balotelli show in Turchia: gol, assist e rissa contro il Besiktas 22/09/2021 A 08:56