Mario Balotelli si appresta a fare il suo clamoroso ritorno in Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, difatti, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini pare intenzionato a convocare l’attuale attaccante dell'Adana Demirspor per lo stage della Nazionale che si dovrebbe tenere tra il 26 e il 27 gennaio, durante la sosta del campionato, e che vedrà presenti ben 35 giocatori.

Per l'ex Inter e Milan si tratterebbe di un ritorno dopo tre anni di assenza: in totale Mario Balotelli in azzurro vanta 14 reti in 36 presenze: tra i giocatori in attività solo Immobile ha segnato di più. Ecco il quadro completo:

Ciro Immobile (15)

Mario Balotelli (14)

Andrea Belotti (12)

Lorenzo Insigne (10)

Fabio Quagliarella (9)

Graziano Pellé (9)

Giorgio Chiellini (8)

Leonardo Bonucci (8)

Antonio Candreva (7)

Federico Bernardeschi (6)

