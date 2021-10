Secondo una circolare UEFA, datata luglio e visionata dal quotidiano francese L’Equipe, i calciatori delle Nazionali saranno a disposizione dei vari commissari tecnici europei solamente una settimana prima dell’inizio dei Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022.

Il quotidiano francese nella sua indiscrezione evidenzia come i giocatori potranno dunque iniziare la preparazione della rassegna mondiale a partire dal 14 novembre 2022, giusto sette giorni prima del via della manifestazione, che inizierà il 21 novembre e si concluderà il 18 dicembre.

Le date, definite appunto dalla circolare UEFA, appaiono davvero troppo ravvicinate per poter pretendere in considerazione l’idea di organizzare un’amichevole per le Nazionali che prenderanno parte al Mondiale qatariota.

Mondiale ‘a secco’

Questo porterebbe dunque le varie Nazionali all’appuntamento più importante di tutti, atteso per 4 anni, con un’ultima partita ufficiale giocata di fatto 2 mesi prima. Le ultime sfide delle varie Nazionali saranno infatti due partite della fase a gironi della Nations League, in programma alla fine di settembre!

Sarà insomma un autunno molto complicato quello del 2022. Problemi per le date c’erano già stati anche per quanto riguarda il calendario della prossima edizione di Champions League. La stagione 2022/23 prenderà infatti il via il 6 settembre 2022 – una settimana in anticipo rispetto al solito – e la fase a gironi si concluderà all’inizio di novembre, dunque con un calendario iper-concentrato. La finale invece si giocherà un po’ più in ritardo rispetto al solito: sabato 10 giugno 2023 in quel di Istanbul, che avrà finalmente la sua finale dopo 3 anni di attesa (prima sarebbe dovuta essere nel 2020 – finita a Lisbona – e poi nel 2021 – finita a Porto).

