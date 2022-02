la semifinale sarà tra Russia e Polonia, con Svezia e Repubblica Ceca dall’altro lato. In caso di vittoria, la Russia poi giocherà in casa l’eventuale finale. Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno inviato una lettera alla FIFA chiedendo di non far disputare in Russia i prossimi playoff verso i Mondiali 2022. Le tre nazionali, infatti, sono state sorteggiate insieme alla Russia nei playoff:, con Svezia e Repubblica Ceca dall’altro lato.

Ci aspettiamo che FIFA e UEFA reagiscano immediatamente e presentino soluzioni alternative (Svezia, Polonia e Repubblica Ceca)

"Sulla base dell’attuale sviluppo allarmante del conflitto tra Russia e Ucraina, compresa la situazione della sicurezza, le Federazioni calcistiche di Polonia (PZPN), Svezia (SvFF) e Repubblica Ceca (FACR) esprimono la loro ferma posizione sul fatto che le partite dei playoff per qualificarsi per La Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, in programma il 24 e 29 marzo 2022, non dovrebbero essere giocate nel territorio della Federazione Russa", si legge nella nota. , si legge nella nota.

"I firmatari di questo appello non considerano l’idea di recarsi in Russia e di giocare lì partite di calcio. L’escalation militare che stiamo osservando comporta gravi conseguenze e una sicurezza notevolmente inferiore per le nostre squadre nazionali di calcio e le delegazioni ufficiali. Pertanto, ci aspettiamo che FIFA e UEFA reagiscano immediatamente e presentino soluzioni alternative sui luoghi in cui potrebbero essere giocate queste prossime partite di playoff".

