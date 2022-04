Ciro Immobile diviso tra i consigli di Maurizio Sarri e la volontà di Roberto Mancini. Potrebbe essere questa la sintesi perfetta del momento che sta vivendo il calciatore dopo la recente delusione con la . Immobile, tra tutti, è stato il più bersagliato dalle critiche per la scarsa vena sotto porta che ha con la maglia azzurra a differenza invece dei numeri con la Lazio. Il prossimo impegno con l'Italia sarà l'1 giugno in una sfida dal sapore agrodolce contro l'Argentina di Leo Messi e dove, forse, potrebbero salutare capitan Giorgio Chiellini e il numero 10 Lorenzo Insigne, ormai prossimo sposo del l'Albiceleste, il Ct Roberto Mancini dovrà ricostruire un gruppo travolto dal gancio 'eliminazione' e il rebus attacco/punta centrale sarà da sciogliere al più presto. diviso traPotrebbe essere questa la sintesi perfetta del momento che sta vivendo il calciatore dopo la recente delusione con la Macedonia del Nord che non ci permetterà di partecipare al Mondiale in Qatar 2022 Immobile, tra tutti, è stato il più bersagliato dalle critiche per la scarsa vena sotto porta che ha con la maglia azzurra a differenza invece dei numeri con la Lazio. Il prossimo impegno con l'Italia saràin una sfida dal sapore agrodolce controe dove, forse, potrebbero salutare, ormai prossimo sposo del Toronto . Contro, il Ct Roberto Mancini dovrà ricostruire un gruppo travolto dal gancio 'eliminazione' e il rebus attacco/punta centrale sarà da sciogliere al più presto.

Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha consigliato a Immobile di lasciar perdere la nazionale e di concentrarsi solo sulla Lazio. Dall'altra parte, Nations League di tutto rispetto: oltre all'Ungheria, Germania e l'Inghilterra, per una rivincita dopo la finale di Wembley dello scorso luglio. Come riporta ilha consigliato a Immobile di lasciar perdere la nazionale e di concentrarsi solo sulla Lazio. Dall'altra parte, Mancini lo vorrebbe ancora al centro dell'attacco azzurro, non prima di aver parlato insieme al calciatore per sondare umore e voglia di rimettersi in gioco. Oltre alla sfida contro l'Argentina, ci saranno anche altre quattro partite didi tutto rispetto: oltre all'Ungheria, l'Italia affronterà due volte la, per una rivincita dopo la finale didello scorso luglio.

Ad

Serie A Genoa-Lazio 1-4, pagelle: Immobile sontuoso, disastro Maksimovic IERI A 12:57

LA SITUAZIONE ATTACCANTI

la maglia numero 9 dell'Italia pesa tanto e se ne sono accorti tutti, da Belotti allo stesso Ciro Immobile. In rampa di lancio, ci sono i due attaccanti del Sassuolo, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca che, quanto meno, rappresentano alternative giovani e, si spera, di carattere feroce. Andrea Belotti, nelle ultime partite con il Toro, ha giocato con la solita garra che lo contraddistingue e, punto non meno importante, è molto bravo a giocare spalle alla porta. E poi bisognerà capire la volontà di Immobile che, se fosse per lui, continuerebbe la sua avventura azzurra per cercare di ribaltare le critiche anche se, dopo mission impossible anche per lui. Nulla sembra cambiato per quanto riguarda l'attacco azzurro:e se ne sono accorti tutti, da Belotti allo stesso Ciro Immobile. In rampa di lancio, ci sono i due attaccanti del Sassuolo,che, quanto meno, rappresentano alternative giovani e, si spera, di carattere feroce., nelle ultime partite con il, ha giocato con la solitache lo contraddistingue e, punto non meno importante, è molto bravo a giocare spalle alla porta. E poi bisognerà capireche, se fosse per lui,per cercare di ribaltare le critiche anche se, dopo due qualificazioni mondiali mancate , sembra essere davvero unaanche per lui.

LA CLASSIFICA ALL TIME DEI BOMBER DI SERIE A

GIOCATORE GOL PARTITE PIOLA 274 537 TOTTI 250 619 NORDHAL 225 291 MEAZZA 216 367 ALTAFINI 216 459 DI NATALE 209 445 BAGGIO 205 452 HAMRIN 190 400 SIGNORI 188 344 DEL PIERO 188 478 GILARDINO 188 514 BATISTUTA 183 318 QUAGLIARELLA 180 527 IMMOBILE 179 287 BONIPERTI 178 443

Immobile vaccinato: "Orgoglioso di poter fare da esempio"

Qualificazioni Mondiali Europa Mancini: “Dobbiamo aver voglia di cercare nuove vittorie” 20 ORE FA