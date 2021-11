Final countdown in ottica Mondiale, anche per quel che concerne la zona UEFA. Le vincitrici dei dieci gironi staccheranno difatti direttamente il biglietto per il Qatar, mentre le seconde classificate saranno chiamate a disputare un doppio turno di playoff insieme a due ripescate dalla Nations League. Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Croazia, Spagna e Serbia si sono già provando a operare il sorpasso in fatto di punti e/o di differenza reti. in ottica Mondiale, anche per quel che concerne la zona UEFA. Le vincitrici dei dieci gironi staccheranno difatti direttamente il biglietto per il Qatar, mentre le seconde classificate saranno chiamate a disputare un doppio turno di playoff insieme a due ripescate dalla Nations League.si sono già matematicamente qualificate , mentre all’Inghilterra manca soltanto l’ufficialità (basterà fare un punto contro San Marino). L’Italia si giocherà invece tutto nell’ultima giornata : faremo visita all’Irlanda del Nord, mentre la Svizzera ospiterà la Bulgariain fatto di punti e/o di differenza reti.

tutto in due partite secche: una formula "infernale", per così dire, da evitare a ogni costo per la Nazionale di Mancini. In una sorta di roulette russa semifinale/finale potrebbe difatti succedere di tutto e dunque la banda Mancio dovrà giocoforza cercare di battere l'abbordabile più ampio possibile, senza dipendere così dalla resistenza bulgara contro l'ottima Svizzera vista all'Olimpico. La formula dei playoff prevede che le dieci seconde classificate e due formazioni provenienti dalla Nations League (non ancora qualificate ai Mondiali) si giochino: una formula "infernale", per così dire, da evitare a ogni costo per la Nazionale di Mancini. In una sorta disemifinale/finale potrebbe difatti succedere di tutto e dunque la banda Mancio dovrà giocoforza cercare di battere l'abbordabile Irlanda del Nord con scarto, senza dipendere così dalla resistenza bulgara contro l'ottima Svizzera vista all'Olimpico.

Ad

Qualificazioni Mondiali Europa Ct Bulgaria: "Italia tranquilla, vogliamo battere la Svizzera" UN GIORNO FA

Cosa dice il regolamento

Le dieci seconde classificate dei gruppi UEFA e due ripescate dalla Nations League parteciperanno ai playoff. Le dodici formazioni si incroceranno in un doppio turno, su partita secca (in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente si tireranno i calci di rigore). Prima le semifinali, poi le sei vincitrici si sfideranno nelle tre decisive finali che assegneranno gli ultimi tre pass per i Mondiali.

Playoff: quando si disputeranno

Semifinali: 24-25 marzo 2022

Finali: 28-29 marzo 2022

Bonucci: "Errore Jorginho? Primo pensiero è stato abbracciarlo"

Le qualificate ai playoff

- Portogallo

- Svezia

- Italia/Svizzera (ultima giornata: Irlanda del Nord-Italia, Svizzera-Bulgaria. Le due squadre sono a pari punti, azzurri con 2 gol di vantaggio nella differenza reti)

- Ucraina/Finlandia (Finlandia 11 punti, Ucraina 9. Differenza reti +2 e +1. Ultima giornata: Finlandia-Francia, Bosnia-Ucraina)

- Repubblica Ceca/Galles (Galles 14 punti, Repubblica Ceca 11. Differenza reti +5 e +3. Ultima giornata: Galles-Belgio, Repubblica Ceca-Estonia)

- Scozia

- Olanda/Norvegia/Turchia (Olanda 20, Norvegia 18, Turchia 18. Ultima giornata: Olanda-Norvegia, Montenegro-Turchia. La migliore vincerà il girone, la seconda ai playoff)

- Russia

- Polonia (dando per scontato che l’Inghilterra faccia almeno un punto contro San Marino)

- Macedonia del Nord

- Due ripescate dalla Nations League: Austria e sicuramente una tra Repubblica Ceca e Galles (ovvero quella che non sarà seconda nel loro girone).

Le teste di serie

Le migliori sei seconde classificate della fase a gironi saranno teste di serie nel sorteggio.

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

Qualificazioni Mondiali Europa Italia-Svizzera, 5 verità: lunedì spazio al falso nove 13/11/2021 A 09:00