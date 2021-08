Quest'oggi il c.t. della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte questo settembre alla fase di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Gli Azzurri affronteranno in sequenza Bulgaria, Svizzera e Lituania. Nessun turnover trascendentale per il Mancio, che riparte dallo zoccolo duro reduce dalla vittoria dell'Europeo.

Tra i nuovi volti troviamo Nicolò Zaniolo, che dopo il gol contro il Trabzonspor in Conference League ha dimostrato di aver recuperato al 100% dal tremendo infortunio che gli aveva fatto saltare la competizione europea. In attacco compaiono i nomi di Scamacca e Kean, attualmente associati al mercato bianconero (vista la partenza di Ronaldo).

I convocati di Mancini

PORTIERI: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Lazzari, Mancini, Toloi

CENTROCAMPISTI: Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti, Zaniolo

ATTACCANTI: Belotti, Bernardeschi, Berardi, Chiesa, Immobile, Insigne, Kean, Raspadori, Scamacca

