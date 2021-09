Serata di qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio in Qatar quella che è andata in scena nel Vecchio Continente. Gironi europei nei quali le grandi selezioni sono scese in campo, cosa che farà domani la Nazionale italiana di Roberto Mancini opposta alla Lituania.

La Francia, campione del mondo, ha affrontato al Groupama Academy Stadium di Décines-Charpieu la Finlandia, prevalendo con il punteggio di 2-0. La doppietta di Antoine Griezmann ha permesso ai transalpini di centrare il successo, importante in chiave qualificazione. Gli uomini di Didier Deschamps comandano il Gruppo D con 12 punti, forti di un vantaggio di sette lunghezze sull’Ucraina e sulla stessa Finlandia.

Goleada alla Johan Cruijff Arena di Armsterdam dell’Olanda contro la Turchia: 6-1 lo score in favore degli orange con un Depay scatenato (tripletta) e con Klaassen, Till e Malen a segno. Under ha realizzato per i turchi, in dieci dal 44′ per l’espulsione (somma di ammonizioni) di Soyuncu. Nel Gruppo G la formazione neerlandese è al vertice con 13 punti, gli stessi della Norvegia impostasi in maniera larga contro Gibilterra 5-1: Haaland autore di un tripletta.

Missione compiuta anche per il Portogallo: i lusitani, seppur privi di Cristiano Ronaldo, hanno espugnato il campo dell’Azerbaijan per 3-0 grazie alle marcature di Bernardo Silva, Andre Silva e di Diego Jota. Nazionale portoghese in vetta al Gruppo A con due lunghezze di margine sulla Serbia fermata sull’1-1 dall’Irlanda: la rete del laziale Milinkovic-Savic è stata vanificata dall’autogol del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Successo infine della Croazia nel derby slavo contro la Slovenia per 3-0: i vice-campioni del mondo sono andati a segno con Livaja, Pasalic e Vlasic e sono in testa al Gruppo H con 13 punti gli stessi della Russia, vittoriosa 2-0 contro Malta.

