La Francia si dovrà sudare la qualificazione ai mondiali 2022 fino alla fine in un ostico gruppo D. L'Ucraina impone l'ennesimo pari agli uomini di Deschamps al termine di una gara molto equilibrata. A Kiev meglio i padroni di casa nel primo tempo, ma succede tutto in chiusura di frazione. Martial si divora il vantaggio davanti a Pyatov e sul capovolgimento di fronte Shaparenko indovina il destro giusto per battere Lloris. La Francia rientra in campo con un piglio diverso e trova subito il pari con Martial che raccoglie un colpo di testa di Rabiot deviato da Zabarnyi. Nel finale le occasioni migliori sono dei transalpini che colgono un palo con Diaby. Promosso lo juventino Rabiot, bocciatura invece per Pogba, troppo superficiale. Francia che resta in testa al gruppo con 9 punti, 4 in più della Finlandia che conta una partita giocata in meno. Tutto aperto per la qualificazione diretta a Qatar 2022.

Il Tabellino

Ucraina-Francia 1-1

Qualificazioni Mondiali Europa Italia: 35 match senza ko. eguagliato il record di Brasile e Spagna 02/09/2021 A 20:44

UCRAINA (3-4-3): Pyatov; Matviyenko, Krytsov, Zabarniy; Tymchyk, Stepanenko, Shaparenko (90' Sydorchuk), Mykolenko; Yarmolenko (93' Zubkov), Yaremchuk (81' Sikan), Tsygankov (81' Malinovskiy)

FRANCIA (4-4-2): Lloris; Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne; Coman (63' Lenglet), Tchouameni (82' Veretout), Pogba, Rabiot; Griezmann, Martial (63' Benzema)

Arbitro: Vincic (SVN)

Gol: Shaparenko 44', Martial 50'

Il Migliore

Mikola SHAPARENKO: conclusione di interno destro in corsa dalla distanza che vale il gol del vantaggio ucraino. Giocatore completo, centrocampista totale abile negli inserimenti. La Dinamo Kiev non si è privata del suo gioiellino 22enne in questa sessione di mercato.

Il Momento social

Fantacalcio: 5 nomi nuovi su cui puntare all'asta

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/08) 18/08/2021 A 21:11