La Francia si dovrà sudare la qualificazione ai mondiali 2022 fino alla fine in un ostico gruppo D. L'Ucraina impone l'ennesimo pari agli uomini di Deschamps al termine di una gara molto equilibrata. A Kiev meglio i padroni di casa nel primo tempo, ma succede tutto in chiusura di frazione. Martial si divora il vantaggio davanti a Pyatov e sul capovolgimento di fronte Shaparenko indovina il destro giusto per battere Lloris. La Francia rientra in campo con un piglio diverso e trova subito il pari con Martial che raccoglie un colpo di testa di Rabiot deviato da Zabarnyi. Nel finale le occasioni migliori sono dei transalpini che colgono un palo con Diaby. Promosso lo juventino Rabiot, bocciatura invece per Pogba, troppo superficiale. Francia che resta in testa al gruppo con 9 punti, 4 in più della Finlandia che conta una partita giocata in meno. Tutto aperto per la qualificazione diretta a Qatar 2022.

Martial, gol del pareggio Ucraina-Francia Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

Ucraina-Francia 1-1

UCRAINA (3-4-3): Pyatov; Matviyenko, Krytsov, Zabarniy; Tymchyk, Stepanenko, Shaparenko (90' Sydorchuk), Mykolenko; Yarmolenko (93' Zubkov), Yaremchuk (81' Sikan), Tsygankov (81' Malinovskiy)

FRANCIA (4-4-2): Lloris; Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne; Coman (63' Lenglet), Tchouameni (82' Veretout), Pogba, Rabiot; Griezmann, Martial (63' Benzema)

Arbitro: Vincic (SVN)

Gol: Shaparenko 44', Martial 50'

La partita in 5 momenti chiave

35' - OCCASIONE ENORME PER L'UCRAINA! Calcio d'angolo che pesca in area YARMOLENKO che conclude potente di prima intenzione. Para LLORIS, ma sulla respinta arriva ZABARNYI che si gira da due passi, sparando sopra la traversa in maniera clamorosa.

43' - MARTIAL! Ecco l'occasione per la FRANCIA. Imbucata di POGBA che libera MARTIAL davanti a PYATOV. Tiro rasoterra e grande risposta in uscita del portiere!

45' - GOOOOLLL SHAPARENKO! 1-0 UCRAINA! Gol sbagliato e gol subito per la Francia! Fuga sulla destra YAREMCHUK, palla al centro anticipata da ZOUMA che allontana il pallone dall'area di rigore. Palla a disposizione dell'accorrente SHAPARENKO che apre il destro e trova una conclusione imparabile sotto la traversa.

49' - MARTIAL!! Pareggia la FRANCIA! 1-1! Cross dalla sinistra, salta molto alto RABIOT che colpisce di testa sulla schiena di ZABARNYI. Pallone che rimane in zona area piccola e viene calciato in rete da MARTIAL. PYATOV tocca ma non può nulla.

77' - PALO DI DIABY!! BENZEMA lavora un pallone per DIABY, giocata in area di rigore a liberare il mancino, conclusione rasoterra da buona posizione: palo pieno!

Il Migliore

Mikola SHAPARENKO: conclusione di interno destro in corsa dalla distanza che vale il gol del vantaggio ucraino. Giocatore completo, centrocampista totale abile negli inserimenti. La Dinamo Kiev non si è privata del suo gioiellino 22enne in questa sessione di mercato.

Shaparenko, dopo il gol contro la Francia (Ucraina) Credit Foto Getty Images

