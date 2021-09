Nel Gruppo D successo della Finlandia 1-0 contro il Kazakistan: la rete di Pohjanpalo al 60′ ha permesso ai finnici di imporsi e di raggiungere quota 5 punti, dopo 3 incontri disputati. Si ferma invece la Francia, campione del mondo. I transalpini hanno pareggiato 1-1 in Ucraina, dovendo recuperare lo svantaggio per effetto della marcatura di Shaparenki al 44′. Martial al 50′ ha salvato la compagine d’Oltralpe. Francia in vetta con 9 punti nel Gruppo D, ma con cinque match già all’attivo.

Vittoria invece della Croazia nel Gruppo H contro la Slovacchia. Una marcatura di Brozoviv ha permesso ai croati di ottenere un’importante vittoria in trasferta, consentendo alla formazione balcanica di raggiungere in vetta alla classifica del Gruppo H la Russia, a segno 2-0 contro Cipro.

Poker dell’Olanda contro Montenegro nel Gruppo G: Depay (doppietta), Wijnaldum e Gakpo hanno permesso agli orange di imporsi con facilità. Tulipani in seconda posizione nel proprio raggruppamento, visto il successo per 3-0 della Turchia a Gibilterra.

