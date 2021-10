Italia-Svizzera è diventata un caso: partita importante per il destino della Nazionale Italiana, al comando del è diventata un caso: partita importante per il destino della Nazionale Italiana, al comando del Girone C con 14 punti contro gli 11 degli svizzeri, con ancora due gare da giocare (l'ultima il 15 novembre contro l'Irlanda del Nord), ma a tenere banco è il luogo dove sarà disputato il match.

La partita del 12 novembre infatti non potrà con tutta probabilità essere disputata allo Stadio Olimpico di Roma, teatro dei maggiori successi azzurri e "casa" primaria della squadra di Roberto Mancini: le tante partite che saranno giocate in quell'impianto in pochi giorni - con l'Italia sarebbero 5 in 12 giorni, compresa la la partita di rugby Italia-Nuova Zelanda (test match autunnale) - lascerebbero il campo in condizioni difficili da praticare.

Date le criticità emerse circa il manto erboso dell’Olimpico, scrive Alessandro Alciato (Prime Video), l’impianto del’Atalanta è diventato il principale candidato ad accogliere la gara tra azzurri ed elvetici. Difficile infatti rivedere gli azzurri all'opera a Torino, dove l'Italia ha appena disputato il 3°/4° posto della Nations League, vinto contro il Belgio; complesso anche tornare a San Siro, teatro dei fischi a Gigio Donnarumma.

