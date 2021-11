contro la spinosa Irlanda del Nord, e complice il largo Scricchiola, scricchiola pericolosamente la porta che custodisce la strada per la qualificazione degli Azzurri ai Mondiali del Qatar. E se la si osserva con quella maledetta dose d’ossessione, pare quasi chiudersi. Complice un pareggio a reti bianche , e complice il largo successo della Svizzera sulla Bulgaria , gli uomini di Mancini hanno chiuso in seconda posizione il girone di qualificazione, rimandando il discorso all'incandescente graticola dei playoff.

Barella in azione durante Irlanda del Nord-Italia - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

squadra di Mancini, incapace di scalfire lo specchio di porta britannico. Ad andarci più vicino di tutti è Giovanni Di Lorenzo in avvio di primo tempo, con un taglio rapace seguito da un tiro-cross velenoso. Poi, la manovra azzurra si diluisce col passare dei minuti. Insigne e Chiesa non graffiano con le loro sporadiche incursioni, gli ingressi “di peso” di Belotti e Scamacca non riescono a scardinare la difesa a tenuta stagna dei nordirlandesi. Una serata beffarda, appesantita ancora dagli spettri di quel rigore fallito da Jorginho sul finale dello scontro diretto e peggiorata dalle fatiche sottoporta della. Ad andarci più vicino di tutti è Giovanni Di Lorenzo in avvio di primo tempo, con un taglio rapace seguito da un tiro-cross velenoso. Poi, la manovra azzurra si diluisce col passare dei minuti.con le loro sporadiche incursioni, gli ingressi “di peso” dinon riescono a scardinare la difesa a tenuta stagna dei nordirlandesi.

Lorenzo Insigne (Italia) y Alistair McCann (Irlanda del Norte) Credit Foto Getty Images

In avvio di ripresa, Donnarumma è addirittura costretto al miracolo sul tiro da posizione ravvicinata di Saville. Nel secondo tempo, le notizie dei tre gol elvetici rimpiccioliscono progressivamente la porta avversaria, condannando gli uomini del Mancio a scongiurare l’imbarcata finale in un paio di occasioni. Buio totale per la compagine di Mancini, che riconferma vulnerabilità e involuzioni dopo l’exploit europeo.

Tabellino

IRLANDA DEL NORD-ITALIA 0-0

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, J.Evans, Lewis; S.Davis; Dallas, McCann, Saville (72’ Evans), Whyte (72’ Washington); Magennis. CT: Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri (80’ Scamacca); Barella (63’ Belotti), Jorginho (68’ Locatelli), Tonali (45’ Cristante); Berardi, Insigne (68’ Bernardeschi), Chiesa. CT: Mancini

Arbitro: Istvan Kovacs.

Ammoniti: Tonali (IT), Magennis (IR), Peacock-Farell (IR)

Locatelli lotta in mezzo al campo durante Irlanda del Nord-Italia - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

9’ - DI LORENZO SFIORA LO SPECCHIO DI PORTA! Che giocata illuminante di Insigne, che serve il taglio di Di Lorenzo con un lancio morbido. Il compagno del Napoli tenta un tiro-cross da posizione defilata, Peacock-Farrell smanaccia.

29 ‘ - INSIGNE PERICOLOSO SU SCHEMA! Il cross di Berardi dalla bandierina scavalca tutta l'area di rigore e trova Insigne appostato al limite: l'azzurro tenta un tiro a giro, che però non trova l'effetto desiderato. Comodo l'intervento di Peacock-Farrell.

37’ - INSIGNE PERDE L'ATTIMO! Terza palla sanguinosa persa dall'Irlanda del Nord nella propria metà campo! Insigne punta l'uomo in contropiede, sterza, ma perde il tempo davanti al portiere.

49 ‘ - INSIGNE STORPIA IL TIRO! Filtrante laser di Bonucci, che serve la galoppata di Insigne sulla trequarti. Da buona posizione, il falso nueve azzurro scocca un tiro che non centra lo specchio di porta.

51’ - DONNARUMMA SALVA L'ITALIA! Scorribanda velenosa dell'Irlanda del Nord: Saville si trova la palla tra i piedi nel cuore dell'area di rigore. Donnarumma attento nel respingere il tiro ravvicinato.

63’ - CHIESA NON TROVA LA PORTA! Un'altra verticalizzazione brillante permette a Chiesa di mirare lo specchio di porta in area di rigore. La conclusione sfila a lato del palo.

82’ - DALLAS FA IL FILO AL PALO! Contropiede rocambolesco dell'Irlanda del Nord, che si avvicina minacciosa alla nostra area. A rimorchio, Dallas calcia un rasoterra affilatissimo. La palla sfiora il palo e si spegne sul fondo.

89’ - WASHINGTON SBAGLIA A PORTA VUOTA! Uscita suicida di Donnarumma, che permette a Washington di involarsi a porta vuota. L'attaccante nordirlandese però incespica al momento della conclusione, permettendo a Bonucci di salvare sulla linea.

Tonali in azione durante Irlanda del Nord-Italia - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Il momento social

La statistica chiave

Dalla vittoria a Euro 2020, l'Italia ha vinto solo 2 delle sue 7 partite. Non siamo riusciti a battere Svizzera (2 partite), Bulgaria, Irlanda del Nord o Spagna.

Il migliore

Jonny EVANS - Non lascia passare nemmeno uno spillo. Guida la difesa da leader, opponendosi in scioltezza a qualunque tentativo italiano. E il resto lo fa la scarsissima vena dei nostri.

Il peggiore

Nicolò BARELLA - Ancora una volta non gira. In netta difficoltà fisica e tecnica, come contro la Svizzera. Sbaglia parecchio e produce poco, fino al cambio.

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

