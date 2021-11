E ora dobbiamo vincere negli ultimi 90 minuti . L'entusiasmo del 3-0 di giugno, sempre all'Olimpico, è lontano: l'Italia si fa fermare sull'1-1 dalla Svizzera e manca l'opportunità di iniziare a preparare le valigie per il Qatar. Una serata complicatissima. Storta, anzi. Perché Widmer ci gela subito con uno splendido destro sotto l'incrocio. Perché gli elvetici di Yakin danno la netta sensazione di essere più freschi, più brillanti e meno tesi dei nostri. Perché solo Di Lorenzo, in qualche modo, ci tiene in partita. E soprattutto perché, proprio al 90', Jorginho sbaglia come all'andata il calcio di rigore della potenziale vittoria, sparandolo questa volta alle stelle. È un pari che complica lo scenario, perché le due nazionali rimangono prime a pari punti nel raggruppamento. E ora gli azzurri dovranno necessariamente vincere in Irlanda del Nord, lunedì sera, mantenendo una differenza reti migliore sugli elvetici, impegnati in contemporanea contro la Bulgaria. Saranno tre giorni di passione.

Italia-Svizzera 1-1 (primo tempo 1-1)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (80' Calabria); Barella (69' Cristante), Jorginho, Locatelli (58' Tonali); Chiesa, Belotti (58' Berardi), Insigne (80' Raspadori). Ct. Mancini

Qualificazioni Mondiali Europa Bonucci: "Il rigorista non sarò io. Serve lo spirito dell'Europeo" 2 ORE FA

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez (59' Garcia); Zakaria, Freuler; Vargas (87' Zeqiri), Shaqiri (79' Sow), Steffen (69' Imeri); Okafor (79' Frei). Ct. Yakin

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Gol: 11' Widmer (S), 36' Di Lorenzo (I)

Ammoniti: Chiesa, Insigne, Schär, Garcia

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

11' – GOL DELLA SVIZZERA. Stupendo destro di prima intenzione di Widmer, servito al limite dell'area da Okafor: palla sotto l'incrocio, senza possibilità di replica per Donnarumma. 0-1.

18' – Inarrestabile Okafor, che in area fa quel che vuole e tocca all'indietro per Shaqiri: per fortuna dell'Italia il destro di quest'ultimo è sballato.

22' – Emerson se ne va sul fondo, tiro rimpallato di Jorginho e Barella, da un passo, si fa clamorosamente murare da Sommer in angolo.

24' – Destro a giro velenoso di Chiesa, ma Sommer è attento e blocca sul secondo palo.

36' – GOL DELL'ITALIA. Punizione messa in mezzo da Insigne e colpo di testa ravvicinato di Di Lorennzo, che anticipa un incerto Sommer e fa rotolare la palla in rete. 1-1.

Giovanni Di Lorenzo e Nicolò Barella esultano - Italia-Svizzera - Qualificazioni Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

68' – La palla schizza in area verso Emerson, che da posizione defilata spara fuori.

77' – Insigne ha spazio al limite dell'area, destro a giro e gran riflesso di Sommer, che respinge con i piedi dopo una deviazione.

84' – Chiesa viene servito benissimo al limite da Berardi, ha spazio ma calcia di poco alto. Grande occasione sprecata.

90' – Spinta in area del neo entrato Garcia su Berardi: Taylor assegna il rigore dopo una revisione VAR, ma Jorginho lo calcia alto.

93' – Erroraccio di Donnarumma, Zeqiri tocca da due passi ma Bonucci spazza quasi sulla linea. L'Italia ha rischiato di perderla al terzo di recupero.

La statistica chiave

Dal settembre 2020 a oggi, Jorginho ha fallito ben sei calci di rigore tra Chelsea e Nazionale. Si tratta inoltre del terzo penalty di fila sbagliato con la maglia azzurra.

Il migliore

Okafor. Punta avanzata nello schieramento di Yakin, in realtà svaria molto e non dà punti di riferimento agli azzurri. Suo l'assist per il gol di Widmer.

Il peggiore

Jorginho. Tocca come al solito una marea di palloni, anche se non è sempre preciso negli appoggi. Poi il rigore sparato in curva proprio al 90'. Altro errore pesantissimo dagli 11 metri, come all'andata. Terzo penalty di fila sbagliato in Nazionale.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

