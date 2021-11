Irlanda del Nord-Italia, match valido per l'ottava e ultima giornata del Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 andato in scena al Windsor Park di Belfast, è terminato sul punteggio di 0-0 . Gara arbitrata dal romeno Istvan Kovacs. Con questo risultato l'Italia sarà costretta a giocare i playoff, mentre la Svizzera approda direttamente alla fase finale dei Mondiali. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Irlanda del Nord

Bailey PEACOCK-FARRELL 6 - All'andata aveva regalato un gol a Immobile, questa sera deve deviare un tiro-cross di Di Lorenzo. Stop.

Stuart DALLAS 6,5 - Difficile superarlo. Se ne rende conto anche il pur generoso Chiesa, che dopo averlo puntato lo salta solo una volta. Nel finale va a un passo dal gol.

Tom FLANAGAN 6 - Dei tre centrali di Baraclough è quello che va maggiormente in difficoltà con la palla tra i piedi. Un suo clamoroso svarione rischia di costare carissimo, ma Insigne lo grazia.

Jonny EVANS 7 - Non lascia passare nemmeno uno spillo. Guida la difesa da leader, opponendosi in scioltezza a qualunque tentativo italiano. E il resto lo fa la scarsissima vena dei nostri.

Craig CATHCART 6,5 - Rozzo, ma efficace, Contribuisce anche lui a ingarbugliare le trame offensive azzurre.

Jamal LEWIS 6,5 - Parte col freno a mano tirato, patendo gli inserimenti di Di Lorenzo, poi si scioglie e porge a Saville il perfetto pallone del possibile vantaggio.

Steven DAVIS 6,5 - Poco fraseggio, perché il pallone ce l'ha praticamente sempre l'Italia, ma in compenso organizza un costante e prezioso lavoro di filtro.

Alistair MCCANN 6,5 - Non si fa emozionare dal prestigio delle mezzali azzurre. Gara di sostanza, pressing e chiusure.

George SAVILLE 6,5 - Ha sul sinistro l'unica palla gol dell'Irlanda del Nord, ma Donnarumma lo strega. In mezzo al campo si fa sentire pure lui (dal 71' Corry EVANS 6 - Contribuisce a chiudere ogni varco)

Gavin WHYTE 6 - Svaria lungo tutto il fronte d'attacco e dà un aiuto costante alla fase difensiva. Generoso (dal 71' Conor WASHINGTON 5,5 - Ha sulla coscienza il gol divorato nel finale)

Josh MAGENNIS 6 - Lotta a vuoto per quasi tutta la gara, ma non perde mai il proprio spirito combattivo. Prezioso.

Ct. Ian BARACLOUGH 7 - Che dire? Disegna la partita perfetta, almeno dal proprio punto di vista, succhiando le - poche - energie dell'Italia. Complimenti.

Insigne deluso dopo un'azione mancata in Irlanda del Nord-Italia - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Presente alla grande nell'unica occasione in cui viene chiamato in causa. Nel finale rischia però la frittata, venendo salvato da Bonucci.

Giovanni DI LORENZO 6 - Probabilmente il migliore azzurro nel primo tempo, con tanto di gol sfiorato. Come i compagni, perde lucidità strada facendo.

Leonardo BONUCCI 6 - Ci mette un po' a registrare il piede, poi prende confidenza coi lanci col passare della partita. Come venerdì, salva un gol sulla linea nei secondi finali.

Francesco ACERBI 6 - Sereno nella prima costruzione assieme a Bonucci e anche quando deve difendere. I problemi sono altrove.

Emerson PALMIERI 5,5 - Non è Spinazzola e si sa. Certo, qualche puntata in più potrebbe permettersela. Prima di uscire va vicino al gol da lontano (dall'80' Gianluca SCAMACCA s.v.)

Nicolò BARELLA 5 - Ancora una volta non gira. In netta difficoltà fisica e tecnica, come contro la Svizzera. Sbaglia parecchio e produce poco, fino al cambio (dal 64' Andrea BELOTTI 5 - Stretto nella morsa dei centrali di casa, non incide minimamente)

JORGINHO 5 - Niente errori gravi, questa sera, se si esclude un disimpegno errato nel primo tempo. Però il suo è un gioco orizzontale che, in serate così, serve a poco o nulla (dal 68' Manuel LOCATELLI 5 - Poco da segnalare. Partecipa al contesto di confusione collettiva)

Sandro TONALI 5 - È uno dei più attesi dopo il bell'ingresso a gara in corso con la Svizzera, ma gioca un primo tempo opaco ed esce all'intervallo (dal 46' Bryan CRISTANTE 5 - Inizia con un paio di lanci sballati e non migliora)

Domenico BERARDI 5 - Sembra sempre che possa creare qualcosa di insidioso con il suo sinistro delicato, ma la realtà dei fatti dice esattamente il contrario.

Lorenzo INSIGNE 5 - Parte bene, liberando Di Lorenzo con una splendida sventagliata, poi viene risucchiato nel grigiore della prestazione azzurra. Nel primo tempo si divora il vantaggio (dal 68' Federico BERNARDESCHI 5 - Tanta confusione, zero concretezza)

Federico CHIESA 5,5 - Come sempre, gli si può rimproverare ben poco dal punto di vista dell'atteggiamento. Ma questa sera nemmeno lui, il nostro faro offensivo, è un fattore.

Ct. Roberto MANCINI 5 - Poco da fare: è un momento in cui funziona poco o nulla. Vero o falso nove, uno schema o un altro. Bisogna resettare per prepararci al meglio ai playoff.

