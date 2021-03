Calcio

Calcio, Qualificazioni Mondiali. Ibrahimovic: "So ancora fare quelle cose da ninja, anche a 39 anni"

CALCIO - Zlatan Ibrahimovic torna a giocare in Nazionale dopo 5 anni e colleziona un altro record: è il giocatore più vecchio a rappresentare la Svezia ma guai a dirglielo: "So ancora fare quei movimenti, quelle cose da ninja. Le ho ancora in me. Anche se ho 39 anni"

00:00:27, 11 minuti fa