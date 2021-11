Niente da festeggiare per Zlatan Ibrahimovic nel giorno del ritorno da titolare con la maglia della Nazionale svedese: gli scandinavi gialloblu perdono contro la Georgia e sprecano la possibilità di mantenere il primato nel girone B, quello in cui la Spagna avrà - adesso - la possibilità di volare in vetta in caso di vittoria contro la Grecia. A stendere Ibra e compagni ci ha pensato la doppietta di Kvaratskhelia, autentico protagonista del 2-0 georgiano. Nonostante i 90 minuti giocati - invece - l'attaccante 40enne del Milan non è riuscito a lasciare il segno e dare una scossa ai compagni.

Ad

Russia a valanga su Cipro

Amichevoli Italia-Svezia, questa volta si può gioire! 1-0 per le ragazze di Bertolini, decide Sabatino 09/10/2018 A 18:36

Tutto decisamente più semplice, invece, per la Russia - chiamata a difendere la vetta del gruppo H nella sfida contro Cirpo: 6-0 per i ragazzi di Karpin grazie alla doppietta di Erokhin e ai gol di Smolov, Mostovoy, Sutormin e Zabolotnyi. Un'eventuale mancata vittoria della Croazia nella sfida di questa sera contro Malta potrebbe ora spianare la strada verso la qualificazione ai russi.

Pioli: "Ibra era dispiaciuto, ma lo rivedremo presto"

Euro 2012 Allenamento shock per il portiere svedese 13/06/2012 A 14:06