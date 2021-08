L’Italia balza al quinto posto nel Ranking FIFA, aggiornato oggi dalla Federazione Internazionale di Calcio dopo la conclusione delle varie competizioni continentali disputate quest’estate. La nostra Nazionale, capace di vincere gli Europei un mese fa, è entrata di prepotenza nella top-5, risalendo di due posizioni rispetto all’aggiornamento precedente. Gli azzurri toccano quota 1745 punti, appena alle spalle dell’Inghilterra (1753), sconfitta ai calci di rigore nella memorabile Finale di Wembley. I ragazzi del CT Roberto Mancini conservano del margine nei confronti dell’Argentina (1714), trionfatrice della Coppa America.

Rispetto allo scorso 27 maggio (data dell’ultimo aggiornamento), l’Italia e l’Albiceleste hanno recuperato due posizioni, scavalcando Portogallo (1662) e Spagna (1680). In cima alla classifica troviamo sempre il Belgio (1822), sconfitto da Chiellini e compagni nei quarti di finale della rassegna continentale. A completare il podio sono il Brasile (1798, sconfitto in finale di Coppa America) e la Francia (1762, Campioni del Mondo usciti agli ottavi di finale degli Europei). In top-10 anche Messico (1658) e USA (1648). Fuori dalla top-10 due grandi potenze come Olanda (undicesima con 1637 punti) e Germania (dodicesima, 1613).

RANKING FIFA (aggiornato al 12 agosto):

Qualificazioni Mondiali Europa Italia-Repubblica Ceca: probabili formazioni e statistiche 04/06/2021 A 09:29

1. Belgio 1822

2. Brasile 1798

3. Francia 1762

4. Inghilterra 1753

5. Italia 1745

6. Argentina 1714

7. Portogallo 1622

8. Spagna 1680

9. Messico 1658

10. USA 1648

Come l’Italia ha centrato l’esordio perfetto agli Europei

Qualificazioni Mondiali Europa Italia mai così in alto da 7 anni: ora è 7a nel Ranking 07/04/2021 A 12:24